Médicos se suman a los bloqueos por la democracia y activan plan de contingencia en hospitales

Los médicos durante su protesta en exteriores del complejo hospitalario de Miraflores. Foto: ANF.

Se activó activó un plan de contingencia en diferentes especialidades médicas de los nosocomios del complejo miraflorino.

Los médicos se sumaron este lunes a las protestas que demandan el respeto a la democracia y determinaron activar un plan de contingencia en los hospitales para atender a los pacientes, informó el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero.

“Todos los colegas del sistema público están acatando las movilizaciones en defensa de la democracia. Hoy (el sector de) salud está en las calles porque Bolivia se está jugando la vida y tenemos que apoyar, porque si no mañana no habrá derechos, no habrá democracia”, remarcó el galeno.

Romero recordó que, tras la pausa a sus protestas, que comenzó el pasado 19 de agosto, por las Elecciones Generales, los profesionales del sector público y la seguridad social, determinaron retomar sus medidas de presión y, por ello, cumplen un nuevo paro de 30 días en todo el país.

