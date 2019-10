Mesa ataca a Evo por el fuego; el MAS arremete en Sucre y Tarija

En la fase final de la campaña, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), ubicados en primer y segundo lugar en las encuestas de intención de voto, atacan debilidades o buscan restar las fortalezas del otro. La alianza de Carlos Mesa sube la dosis de crítica en contra del Gobierno por los incendios en Santa Cruz, mientras que el oficialismo dirige su artillería a Chuquisaca, donde ataca al expresidente opositor por una promesa que hizo en 2002, cuando postulaba con el MNR a la vicepresidencia para convertir a Sucre en capital plena.

Mesa estuvo los tres últimos días en Santa Cruz. Ayer, de hecho, pasó por Roboré, y recalcó que desde que empezó el fuego “hemos acompañado (junto con Gustavo Pedraza) estos días tan aciagos, tan negros que hemos tenido que soportar por la irresponsabilidad del Gobierno que generó normas inaceptables que establecieron la posibilidad del chaqueo y la quema de hectáreas en área de bosque permanente”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Lamentó la pérdida de la vida, “no solamente por la muerte de bomberos y voluntarios, sino por la fauna y la flora… No podemos aceptar esa destrucción.

Vamos a darle una lección a un Gobierno que habla del respeto a la Pachamama, y lo que ha hecho son acciones de enemistad con la Madre Tierra, son acciones de destrucción del medioambiente, de destrucción de nuestro bosque permanente y de estructurar una forma de romper el vínculo ser humano-naturaleza, que ustedes representan”, expresó el presidenciable por Comunidad Ciudadana.

Por todo ello, postuló: “No estamos dispuestos a continuar con 13 años de este Gobierno (de Evo Morales)” y arengó a sus seguidores a corear “ya es demasiado”, frase que es el eslogan de su campaña.

De esta forma, el candidato presidencial y expresidente sigue una estrategia que busca ganar espacio en la región cruceña. El abogado y analista Iván Lima aseguró que, “de acuerdo a las encuestas, todavía no quedó claro cómo se distribuirá el tema de los senadores en Santa Cruz. El cabildo (de mañana) será clave, porque ahí se definirá cuál es el voto útil, el regional, eso marcará el escenario de lo que se viene. No sé si los incendios generaron impacto alguno”, dijo.

Lima consideró que “Mesa no existe en Santa Cruz y la gente de Bolivia Dice No tendrá una representatividad importante en el cabildo, aunque el MAS también se hará escuchar por algunos mecanismos”, complementó.

Por su lado, el coordinador político del MAS en Santa Cruz y ministro de Gobierno, Carlos Romero, restó importancia a las declaraciones de Carlos Mesa. Advirtió que no le interesa polemizar con él, “porque sería hacerle un favor político, darle una vigencia que definitivamente no tiene y no estoy dispuesto a hacerle el favor”.

El MAS ha reforzado su campaña en los departamentos que las encuestas de intención de voto han marcado como flacos. La agencia oficialista ABI difundió el martes una encuesta realizada por el medio digital El Popular que muestra un repunte del partido oficialista en Tarija.

“Estamos contentos, parece que nuestros resultados en esta región serán más auspiciosos de lo que se creía”, dijo Romero, mientras que el candidato a la vicepresidencia por CC, Gustavo Pedraza, señaló que “el oficialismo manipula las encuestas de manera grosera. La principal, del 20 de octubre, demostrará una victoria contundente de CC en Tarija, y ojo, en el campo y la ciudad”.

En Sucre, el MAS recordó una promesa de Carlos Mesa en 2002 y que “nunca cumplió”, para darle a Sucre la capitalidad plena. Pedraza respondió: “Eso es guerra sucia, el MAS siempre anclado en el pasado, por eso será pasado”.

EL DEBER / Marcelo Tedesqui V.