Mesa y Ortiz se suben al carro del cabildo y el Gobierno calla

El presidente Evo Morales al menos apareció ayer en dos hechos públicos, una en la caminata de su partido en El Alto y en el Sena (Pando), donde entregó un puente; en ambas oportunidades no se pronunció sobre la decisiones del cabildo de Santa Cruz, que entre otros pidió voto castigo para su candidatura. Sin embargo, los candidatos Carlos Mesa y Óscar Ortiz respaldaron la posición expresada el viernes por el cabildo cruceño.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, calificó de “oportunista” a Mesa porque el opositor dijo que no se debe tener miedo a un debate sobre el federalismo, pero la autoridad no manifestó una posición del oficialismo sobre el cabildo. “Oportunismo y contradicción: Mesa dice que hay que debatir propuesta federalista sin miedo; mientras su socio (el alcalde Luis) Revilla rechaza esa medida por no estar en la CPE. Será como en el tema Incahuasi, en un par de días Mesa se retractará”, publicó en su cuenta de Twitter.

El viceministro de Tierras, Juan Carlos León, dijo que ayudará a echar a las personas que se asentaron de manera ilegal en la Chiquitania, que arde desde julio y cuyo incendio dejó en cenizas más de 3,9 millones de hectáreas. “Si hay gente que entró a tierras fiscales o parques de forma ilegal, nosotros vamos a coadyuvar y ayudar al desalojo”.

También anunció que aquellas comunidades que estén abandonadas o no cumplan con la Función Económica y Social (FES), no continuarán con el proceso de titulación, pero León defendió los asentamientos autorizados por el Gobierno porque están enmarcados en la Constitución, sin embargo no se refirió al conjunto de las decisiones del cabildo. “Nosotros tenemos clara la figura: todo lo que hemos autorizado, con resolución de asentamientos, de dotación, está enmarcado en la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Ellos piden el respeto a las leyes, su cantaleta de siempre, y nosotros respetamos eso”, dijo según reporte de El Deber.

Mesa y Ortiz se suman

El cabildo centró su atención el viernes en la temática de la tierra, dio cinco días de plazo al Gobierno para abrogar la Ley 741, que permite chaqueos menores a 20 hectáreas sin mayor trámite y el decreto 3973, que autoriza las quemas controladas. Advirtió que, si no se reciben respuestas, ambas leyes serán desconocidas en el departamento cruceño.

En cuanto a los asentamientos. Ahí el plazo fue más corto, hasta el lunes a las 12:00. Advirtió que de no cumplirse el ultimátum “se procederá a cumplir con el mandato del cabildo”. El último punto fue el federalismo, que era un grito cada vez más general entre la audiencia entre la gente que asistió al cabildo.

El candidato a la presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifestó ayer su respaldo total a las decisiones del cabildo cruceño y calificó de “completamente histórico”, porque “marca uno de los momentos fundamentales de Santa Cruz y del país”.

“Recordar que el cabildo es un instrumento reconocido por la Constitución, por lo tanto, es un debate abierto y legítimo que tiene que ser parte no solo de la decisión cruceña que es fundamental, sino de la decisión de los otros ocho departamentos”, dijo Mesa al exigir la anulación de las leyes que atentan la naturaleza y exigió declaratoria de desastre natural a la Chiquitania.

Para Mesa, el pueblo cruceño habló el viernes a nombre de todos los bolivianos al dirigirse al Jefe del Estado: “Cuando le dijo basta Evo Morales, que no acepta su proceso autoritario camino a la dictadura y que están cansados de la arbitrariedad. Y le ha recordado que el 21 de febrero es vinculante y mandatario y ha ratificado que el 20 de octubre se le volverá a decir no a Evo Morales”. Anunció que “le vamos a decir No el 20 de octubre, No a Evo Morales, No a García Linera, ese proyecto está agotado”, en la ciudad de El Alto, donde protagonizó una caminata.

El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, dijo ayer en el Beni que se “siente identificado con las conclusiones del cabildo” cruceño porque refuerza “todo el trabajo que hemos realizado con planteamientos que son los mismos como la defensa del 21F, 10% del presupuesto para la salud, la exigencia de que se declare desastre nacional (a la Chiquitania) y que nos dediquemos a restaurar y proteger nuestro patrimonio natural”.

Ortiz sostuvo que es importante la declaratoria de desastre nacional a la Chiquitania para el ingreso de ayuda internacional.

El cabildo cruceño

Decisiones Cinco días de plazo para abrogar la Ley 741, que permite chaqueos , y el DS 3973, que autoriza las quemas; desalojar hasta el lunes a las 12:00 asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas; desconocer cuarto mandato de Morales si hay fraude; cuidar el voto hasta el escrutinio; y, federalismo.

La oposición se abre al debate del federalismo

Los candidatos de la oposición, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana y Óscar Ortiz de Bolivia Dice No, dijeron ayer, por separado, que no se debería temer el debate sobre el federalismo, una de las decisiones del cabildo cruceño del viernes.

“Este es un debate que no hay que tenerle miedo y hay que abrir un espacio de discusión”, sostuvo Mesa al referirse a una de las decisiones políticas del cabildo y que representa la continuidad al proceso de la autonomía departamental iniciada en el país.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteó el viernes a los miles de asistentes al pie de El Cristo Redentor iniciar el proceso del federalismo y respondieron de manera afirmativa. “No hay preguntas armadas. Este comité empieza a trabajar por ese sueño de autodeterminarnos y vamos a trabajar por ese federalismo”, dijo y aseguró que el tema no estaba planeado, surgió de manera espontánea y a pedido de la multitud asistente.

Ortiz, que el sábado inició una gira de su campaña política por algunas poblaciones del Beni, manifestó que respalda el debate sobre el federalismo. “Sobre todo me comprometo a que durante mi gobierno trabajaremos intensamente para hacer una realidad, para que la autonomía se federalice, para que la democracia sea plena en Bolivia, para que restauremos las áreas afectadas por el chaqueo en la Chiquitania”, dijo en Santa Rosa, Beni.

Página Siete / Cándido Tancara Castillo / La Paz