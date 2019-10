Messi insistió cómo es su relación con Griezmann

No combinan, no se pasan el balón, no se hablan… Así describe la prensa española la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Los rumores aumentaron luego de que el francés asegurara que con el capitán habla poco. Y, por supuesto, porque en el campo, la ‘Pulga’ tiene mejor conexión con Luis Suárez, su ‘socio’ en el ataque desde 2014.

Tras la victoria ante el Inter, en la Champions League, Messi aprovechó para dar carpetazo al asunto:

«Obviamente (Griezmann y yo) no tenemos ningún problema, de a poquito nos vamos tratando. Hay buena relación con todos en el vestuario, unidos».

Además, el ’10’ reconoció que el equipo no estaba pasando por un buen momento y que “necesitábamos esta victoria para encarrilar y (ojalá) que a partir de ahora vayamos hacia arriba”.

Barcelona consiguió su primer triunfo fuera del Camp Nou en la Jornada 7 de La Liga, ante el Getafe, y sus primeros 3 puntos en el torneo continental, contra Inter, “esperemos que después de esto vayamos al alza”.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar