México y el bloque del ALBA apoyan a Morales

Pese a las protestas sociales que exigen una segunda vuelta ante un presunto fraude, el Gobierno de México y los países miembros del bloque ALBA felicitaron al presidente Evo Morales, por su “victoria” en las elecciones. Le desearon “el mayor de los éxitos”.

“El Gobierno de México felicita al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, por su victoria y le deseamos el mayor de los éxitos en su próxima gestión, saludando fraternalmente al hermano pueblo boliviano”, expresó el subsecretario del Ministerio de Exteriores para América Latina y el Caribe de México, Maximiliano Reyes Zúñiga.

Desde Nicaragua, el presidente Daniel Ortega también felicitó a Morales. “Con alegría y entusiasmo revolucionarios, saludamos el victorioso proceso electoral que se ha desarrollado en la hermana Bolivia, culminando con tu reelección para continuar al frente de tu pueblo y Gobierno”, escribió Ortega a Morales.

Ayer, el Tribunal Supremo Electoral, en medio de una ola de protestas, proclamó ganador al binomio del MAS. Al 100% del cómputo, informó que Morales obtuvo 47,8% de los votos, frente a 36,51% que logró Carlos Mesa.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llamó a reconocer la “legitimidad” del triunfo de Morales. El exfutbolista Diego Armando Maradona tampoco fue indiferente, envió sus felicitaciones a Morales.

En Bolivia se registra una ola de protestas. Los manifestantes, desde hace tres días, exigen una segunda vuelta, pues consideran que se registró un fraude en los comicios del domingo.

No obstante, Rusia no ve motivos para dudar de la “buena voluntad” de las autoridades bolivianas y de los órganos oficiales pertinentes para garantizar la celebración del proceso electoral de una manera transparente. Ese Estado llamó a todas las fuerzas políticas de Bolivia a resolver sus discrepancias en la mesa de negociaciones y no en la calle.

Fuente: https://www.paginasiete.bo