Mi Asiática, Luifer y Yo.

Anoche me dormí con hambre volviendo de bloquear y fue deprimente ver mi heladera a las tres de la mañana, una heladera que al igual que el Titanic, solo tiene agua helada y peor aún:

Mi asiática solo tiene ojos para Camacho y ya no quiere besos al coto y hasta espera las noticias, cosas que no hacía antes.

La cosa fue así:

Estaba yo en el bloqueo, cuando le envié un mensaje a mi asiática que estaba en casa, pa decirle amorosamente que Camacho estaba en CNN, ¿Y pa que?, solo pa que me conteste fría y desabrida, nivel Ministra de Salud:

– Lo estoy viendo, ¡gracias!.

Ahí pelé los ojos nivel Ministro de Gobierno y la imaginé con el beibidol rojo, babeando por Camacho en CNN y me dio rabia.

Eso fue anoche; hace rato me levanté y en el espejo del baño me vi amarillo, viejo y demacrado nivel Vicepresidente.

Y claro, me puse a ver noticias y ¿Que vi?

A Carlos Mesa, dejando entrever que aceptaba la auditoría de la elección trucha y entonces me sentí más perdido que Presidenta de Senado mostrando mapas.

Eso ya fue demasiado, pero no fue todo…

Peor fue el ver a unos extranjeros con cara e terroristas deambulando por el Urubó y entonces me sentí impotente y burro, nivel Diputada en CNN.

Volví a la cama ¿y que veo?, mi asiática durmiendo con cara de felicidad, murmurando algo. Me acerqué a ella con desconfianza nivel Pueblo con Tribunal vendido y entonces escuché que murmuraba:

– «Luifer»

Suspiré resignado cuando vi por la ventana que pasaban mis vecinos llevando ollas de comida, panes y refrescos para ayudar en el bloqueo.

Agarré mi bandera y ya estoy aquí, en mi punto de defensa, rodeado de gente amable y niños sonrientes que igual que yo, defienden la democracia, mientras mi linda asiática sueña con «Luifer».

Y ahora, lo mejor:

Disfruto comiendo un majau tal y como me gusta:

Sin cuota.

EL ESCRIBIDOR

Fuente: El Escribidor