Mimo Wallake recibió golpes en el Cabildo e intentaron desalojarlo

En el Cabildo realizado ayer golpearon e intentaron desalojar al mimo Wallake, conocido por sus espectáculos en la calle Sagárnaga, por vestir un traje de aguayo y asociarlo al Movimiento Al Socialismo (MAS). Varias personas defendieron al artista.

“Son intolerantes, se han alterado porque me han visto en aguayo y mi intención no tiene ningún tinto político, mi único partido político es mi trabajo. El aguayo no es de ningún partido político sólo el ignorante cree eso” dijo Julio César Paredes, alias Wallake, que cada noche adopta la piel de mimo-payaso para robarle carcajadas a la gente.

De acuerdo a las declaraciones de Wallake, algunas personas asistentes al Cabildo lo golpearon, intentaron robarle el celular, le echaron agua y patearon el parlante que utiliza para divertir a la gente que se sienta en las gradas en uno de los costados de la plaza San Francisco.

Entre otras de las denuncias que hizo el mimo fue que algunas personas agresivas en el Cabildo estaban consumiendo bebidas alcohólicas. “No sé qué clase de Cabildo es si están tomando al medio, agrediendo, discriminando y peleando. Hagan las cosas bien, nos tratemos bien, no tenemos por qué ser violentos”, declaró.

Todas las noches este artista callejero con rostro blanqueado, nariz de payaso y una especie de pito con el que se comunica con la gente, realiza un show que es bien recibido por la gente quien generosamente le regala unas monedas.

Página Siete Digital / La Paz