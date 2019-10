Niño se quejó de bullying antes de ser vejado por su compañero en un colegio de Santa Cruz

El niño de nueve años que fue supuestamente violado por un compañero de su misma edad y curso, anteriormente había denunciado bullying por parte del acusado ante la directora de su colegio; pero, no fue atendido. El Ministerio de Educación investiga el caso en una unidad educativa de la ciudad de Santa Cruz.

La Dirección Departamental de Educación (DDE) se volvió en parte querellante y lleva adelante la pesquisa. El Ministerio solicitará un informe al respecto y anuncia una demanda penal por negligencia al plantel administrativo del colegio.

“El fin de semana me tocó escuchar a un pequeño de nueve años, quien me contó entre lágrimas las distintas agresiones que sufrió varias veces por parte de otro compañero. Este niño fue golpeado, amenazado e incluso vejado por su propio compañero en un colegio privado”, contó una abogada que prefirió guardar su nombre en reserva.

La denuncia fue publicada en varios medios locales e internet. El titular de la DDE, Salomón Morales, informó que luego de conocer este caso “a través de las redes sociales”, su despacho se “adhirió a la denuncia presentada por los padres de la víctima”. Anunció además que se investigará este hecho.

“¿Dónde están los profesores y directores en el tiempo de descanso y hora libre? El recreo no es para entrarse a su dirección, tomarse un cafecito y dejar al libre albedrío a los estudiantes”, sostuvo Morales, ayer en una conferencia de prensa.

De acuerdo con un reporte preliminar, el niño fue agredido en el horario del recreo. Ante esa situación, la DDE acudió a la unidad educativa para investigar el caso. “Queremos establecer en qué horario ocurrió el hecho”, aseguró.

Morales indicó que todas las actividades educativas se deben desarrollar en un horario establecido. Por esa razón, la autoridad aclaró que ningún alumno debería salir del aula, excepto en el tiempo del recreo.

Según una fuente que prefirió guardar su nombre en reserva, la víctima fue agredida en reiteradas ocasiones. “Fue constantemente golpeado por el acusado”, añadió.

“Lo peor es que el niño ha informado de esas agresiones a la máxima autoridad de la unidad educativa”, dijo y reiteró que aparentemente dicha autoridad no hizo nada al respecto. “Ni la directora ni el plantel de maestros actuó de forma oportuna”, sostuvo.

Ante esa situación, Morales repitió su consulta: “¿Dónde estaban los profesores para hacer el seguimiento de las actividades de los estudiantes?”. “Tomando en cuenta que los niños (agresor y víctima) son menores de edad, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se encargará de ayudar psicológicamente a los pequeños”, sostuvo. Las autoridades evalúan también implementar sesiones para todo el plantel estudiantil.

El representante de los padres de familia de la unidad educativa involucrada en el caso, Carlos Sarmientos, indicó ayer en un programa de televisión de Cadena A que aún no se sabe qué tipo de agresión sufrió el pequeño. “Se debe conocer el informe del examen forense para establecer si hubo o no violación. Antes no se puede afirmar nada, ni siquiera que haya violación”, aseguró.

Resaltó que el agresor y la víctima “tienen nueve años, es decir que son inimputables”. Lamentó que los padres de familia hayan creado grupos de WhatsApp para insultar al niño agresor. “ Lo tachan de monstruo o engendro”, comentó. Denunció que publicaron además el nombre de la víctima, acción que va en contra de la Ley 548-Código del Niño, Niña y Adolescente.

El representante de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Osmar Cabrera, explicó ayer que el plantel docente y administrativo son los responsables de ejercer control dentro de una unidad educativa.

El Ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró que solicitará informe a la DDE de Santa Cruz sobre este tema. “Si se halla negligencia de parte de los maestros y la directora, se realizará una denuncia penal en contra de ellos”, comentó.

Los antecedentes de la denuncia

Denuncia. Este caso fue declarado en reserva porque involucra a dos menores de edad (víctima y agresor).

Investigación. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Santa Cruz asumió la investigación de este hecho que se registró en un colegio privado.

Informe. Los padres de familia se reunirán hoy por la noche para hablar sobre este caso y de esa manera evitar rumores.

Acciones. Aseguran que urgen talleres psicológicos dentro de este colegio.

Reglamento interno. La Dirección Departamental de Educación (DDE) informó que las unidades educativas tienen normas internas, las cuales deben ser cumplidas.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz