Octavo día de paro

Guido Añez

Estamos ingresando a una etapa del conflicto donde cada parte empieza a mover sus fichas para buscar una salida al conflicto y jugar al cansancio del enemigo.

Evo busca en complicidad con la OEA y su cuate y cómplice Luis Almagro que América Latina se acostumbre a convivir con una dictadura más y el asegurar su reelección, no podemos caer en esa trampa.

Los aliados de Evo, son los más feítos del barrio

Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia ninguno de ellos ejemplo de democracia y libertad.

No me preocupan tanto sus amigos, me preocupa que aquellos países que son democráticos no tengan suficiente fuerza y firmeza para pronunciarse por la recuperación democrática de Bolivia.

¿O es que quieren convivir con 4 dictaduras en el continente?

Lo que pide la gente en las calles de mi país es que los votos sean contados limpiamente, que haya alternabilidad democrática, que quien gobierne no viole la constitución, que la ley sea igual para todos, que la política no sea el refugio de mediocres, corruptos y cínicos, un país libre de las mentiras oficiales.

Si la juventud y la gente honesta de mi pueblo que está en la calle sueñan con un país así, Evo no encaja en ese perfil.

¿Entendiste Evo? Las FF.AA no te responden, la policía no se anima a reprimir por eso cobardemente sacas a tus grupos de choque, igual que Maduro a los colectivos, Ortega a la policía civil, los Castro a los CDR.

Por eso nuestro objetivo de lucha unitario tiene que ser por nuevas elecciones libres.

Nueva corte electoral independiente

Respeto al resultado del 21F que voto NO por una nueva reelección y una AMNISTÍA GENERAL e IRRESTRICTA.

Sigamos firmes y unidos para que nadie negocie a espaldas del pueblo y que por fin llegue la justicia y la libertad a nuestra tierra.