Ortiz y Mesa asistirán al cabildo en La Paz; Patzi desiste y Revilla toma distancia

Conade no dará palestra a los candidatos ni a los partidos para no politizar el acto. El Gobierno pide a las instituciones que no pongan en riesgo la ‘unidad del país’

Candidatos y políticos opositores no logran unificar acciones para el cabildo de mañana, en La Paz, convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Los postulantes a la presidencia Óscar Ortiz y Carlos Mesa confirmaron su presencia; el candidato y gobernador paceño, Félix Patzi, desistió de participar y el alcalde Luis Revilla decidió tomar distancia del evento. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Como Movimiento Tercer Sistema (MTS), no vamos a participar de ese acto porque consideramos que esa convocatoria no es política, sino un reclamo de la ciudadanía. Si están los políticos, se desvirtúa el sentido mismo de la convocatoria”, afirmó Patzi, quien busca ser presidente. El Conade convocó a un cabildo para este 10 de octubre, en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que rechazó la repostulación de Evo Morales. Además, se optó por esta fecha, a propósito de los 37 años de la recuperación de la democracia. La reunión se desarrollará en la plaza San Francisco, a partir de las 17.00. Conade y Comcipo sellan unidad a dos días del cabildo en La Paz Revilla, alcalde de La Paz y aliado de Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), prefirió tomar distancia. “Vamos a estar a la expectativa de esas decisiones que tomen las organizaciones”, expresó el burgomaestre, quien se desmarcó también de las actividades proselitistas de su socio. Sin embargo, tanto Mesa como Ortiz, candidato presidencial de la alianza Bolivia Dice No (21), por separado, confirmaron su participación y respaldo al evento, al igual que en el cabildo de Santa Cruz llevado a cabo por los cívicos de esa región el viernes, en el que decidieron, iniciar las gestiones para transitar a un modelo federal y el desalojo de asentamientos ilegales en la Chiquitanía. El cabildo paceño se registrará a pocos días de las elecciones generales y los organizadores hacen los últimos preparativos. Waldo Albarracín, rector de la UMSA y representante del Conade, sostuvo que la convocatoria es abierta, no obstante, aclaró que no se trata de un acto político y los candidatos no tendrán palestra. “No vamos a prohibir que ninguna tienda política asista al evento, pero vamos a evitar que en la testera estén de protagonistas, con la finalidad que no se distorsione la misma”, indicó. Ayer, el Conade sumó un nuevo aliado: el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que logró que se incluya, en el cabildo, la demanda de ese sector, referido al litio y la defensa de otros recursos naturales de esa región. Con el fin de dar “legitimidad” al cabildo, Albarracín pidió, a través de una nota, que el Órgano Electoral realice la observación y el acompañamiento de la concentración. El artículo 35 de la Ley 026 de Régimen Electoral señala que si bien los cabildos tienen un carácter deliberativo, sus decisiones no son vinculantes. Además, el artículo 37 de la misma norma, estipula que el Órgano Electoral es competente para la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos, mediante el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). No obstante, la sala plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz todavía no tomó conocimiento de la nota enviada por Albarracín. En tanto, el Gobierno instó a resguardar la unidad del país. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que la deliberación es una “característica”, incluida en la Carta Magna. “Lo importante es no poner en riesgo la unidad, que tanto le ha costado al pueblo boliviano”. La Razón / Luis Mealla / La Paz