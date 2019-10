Oruro: joven fue dopada y violada por tres hombres

Página Siete / La Paz

Este fin de semana, una joven de 23 años fue víctima de violación grupal en el departamento de Oruro. Sus agresores fueron tres hombres que la doparon y vejaron en la localidad de Caracollo.

“Se están haciendo las investigaciones. La joven ha presentado la denuncia por el delito de violación”, señaló a la red ATB un efectivo policial de Oruro.

La joven indicó que antes del crimen asistió a una fiesta de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Caracollo. Allí conoció a un amigo, quien le invitó una bebida. Este es uno de los últimos recuerdos que tiene de aquella noche.

Tras consumir la bebida la joven se sintió mareada y cayó inconsciente. Su compañero la había dopado para luego vejarla junto a otras dos personas de sexo masculino.

Según la declaración de la joven, despertó horas después al interior de un minibús blanco donde los tres hombres la agredieron sexualmente. Su cuerpo sin fuerzas fue abandonado en el sector Arenales de Oruro.

Violan a una niña en Apolo

Una niña de 12 años de edad fue violada en Apolo. Junto a cuatro de sus hermanos, la pequeña se encontraba bajo el cuidado de su abuela ya que sus padres debieron trasladarse a La Paz para internar en el Hospital del Niño a su sexto hijo.

La ausencia de los progenitores fue aprovechada por uno de los tíos –principal sospechoso– para perpetrar el crimen.

“Mi hijito de dos años tuvo un accidente y ya estaba internado un mes con 10 días en el hospital. En eso, desde Apolo, llamaron los dirigentes para avisarme que debíamos volver, que mi hijita había sido violada”, relató el padre de la víctima a Unitel.

Ambos progenitores intentaron retornar a su pueblo, pero no podían porque aún debían al hospital una cuenta de más de 19.000 bolivianos, por concepto de cirugías y curaciones que el SUS no cubre. “Mi hija me llamó, llorando me contó que su tío la había desnudado. ‘Me ha lastimado’, me dijo”, contó la madre.

