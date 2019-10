Para Evo Morales ahora hasta la OEA es «golpista»

Evo Morales en Palacio de Gobierno.

El presidente Evo Morales rechazó este jueves la propuesta de la OEA en sentido de que se convoque a la segunda vuelta pese a que la distancia entre el primero y el segundo sea mayor a 10 puntos y se declaró ganador de los comicios.“La responsabilidad (de la OEA) es respetar nuestra Constitución, cualquier organismo internacional, cualquiera personalidad (debe hacerlo). Aunque no comparto con la misión, antes que culmine el cómputo oficial ya opinando, sugiriendo, no quiero entender que la misión de la OEA ya está con golpe de Estado”, dijo Morales en referencia a que no se puede aceptar la segunda vuelta si hay más de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo.

En una conferencia de prensa realizada en el nuevo Palacio de Gobierno, insistió con la idea del golpe de Estado que dijo un día antes, al señalar: “no sé si ayer me entendieron, es un golpe de Estado, interno y externo. La OEA en su conjunto debería evaluar más bien a ellos también, a la misión que ha venido, que yo sepa, como dirigente sindical, antes de que culmine nuestros congresos, ampliados, debates, no podemos emitir una opinión”.

En su informe, la Misión de Observación expresó que debido a las irregularidades presentadas durante el proceso y la inexplicada interrupción de la transmisión de resultados del TREP era más conveniente la convocatoria a la segunda ronda.

“Los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda la población no solo para un sector. En estos momentos, con 96,78% de las actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de 9,48% entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta”, aseguró parte de las conclusiones del reporte, que fue leído el miércoles por el jefe de Misión, Manuel González Sanz.

Luego agrega que “en el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”.

Morales reiteró que el recuento todavía no ha terminado: “Ese 1,5% todavía falta computar, todavía podemos bajar o podemos subir, hay que ser optimista también, podemos subir, falta del campo chuquisaqueño, del norte de Potosí, ustedes saben como periodistas bolivianos, (ahí hay) un voto militante, militante”.

Al 98,42% de los votos escrutados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) existe una diferencia de 10,1 puntos entre los candidatos Morales y Carlos Mesa y por lo tanto ya no se requiere acudir a una segunda ronda. Morales cuenta con 46,83%, es decir 10,13% de ventaja frente a Carlos Mesa, que logró un respaldo del 36,7% del electorado.

Con esos datos, Morales se declaró ganador y dio duras declaraciones contra su rival, Carlos Mesa, a quien calificó de “cobarde y delincuente”.

El mandatario recordó anécdotas, a momentos incomprensibles, de eventos sucedidos en 2002 y en su primer gobierno.

Hasta la noche del miércoles, al 97,47% de votos contados en el cómputo oficial, seguía manteniéndose en menos de 10 puntos la diferencia entre Morales y Mesa, lo que podría haber asegurado una segunda vuelta. Hasta ese momento, la distancia entre el primero y el segundo es de 9,83 puntos.

Todavía faltaban por computarse el 29,6% de las actas de Chuquisaca y el 14% de las de Potosí, por lo que se estima que deberían llegar a los centros de cómputo más votos favorables a Mesa que a Morales.

En horas de la noche renunciaron, debido a la manera cómo se desarrollaba el voto, dos funcionarios del TED de Chuquisaca.

Brújula Digital / La Paz