Periodista Gary Áñez aseguró que Salinas le ofreció dinero

El periodista cruceño habló en los programas en los que participa sobre las supuestas acciones del titular federativo. La parte aludida anuncia una conferencia de prensa para este viernes en La Paz

“Él me palmea y me dice: ‘Acepte pues mi ayuda porque yo lo quiero ayudar; no se preocupe que no va a ser por la federación, yo vengo dos veces al mes a Santa Cruz y le traigo mi ayuda’. Entonces yo sonrío y a la gran Roly Aguilera le digo: ‘no sea chambón”. El periodista Gary Áñez con esa frase, reveló que el presidente de la FBF, César Salinas, le ofreció plata en una de las cuatro reuniones que tuvieron para hablar de fútbol. La FBF se pronunciará mañana.

Pero además, sostuvo que Salinas le dejó entrever que pagaba a otros periodistas del país. “Me dice: ‘Pero si hay a muchos que los colaboro’. Y me enumera, y no los voy a nombrar por la sencilla razón que cada uno, con su forma de ver la vida hace las cosas”. La declaración la dijo entrevistado por Fernando Nürnberg (Facetas Deportivas), reforzando lo que un día antes sostuvo en el programa Laboratorio Fútbol, de Tigo Sports, donde es panelista.

Oficialmente, Salinas no se pronunció al respecto, aunque sí la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió un comunicado, cerca de las 10:00, en el que convoca a una conferencia de prensa para este viernes en La Paz. “Ante las serias declaraciones que se han realizado en contra de la FBF y su presidente, César Salinas Sinka, de parte del señor Gary Áñez, esta institución brindará una conferencia en el piso 8 del edificio Park Inn”, dice parte del comunicado.

Áñez explicó que en cuatro ocasiones se reunió con Salinas para conversar de fútbol y que en la última reunión llevada a cabo en el hotel Cortez, de Santa Cruz, le llevó un punteo sobre una idea que permitiría una mejor gestión. Y es ahí cuando, según Áñez y luego de realizar algunas bromas, viene el ofrecimiento de Salinas que rechazó de inmediato. Este ofrecimiento habría sucedido –según estimó- a mediados de julio.

Admitió que recibió llamadas preguntándole sobre quiénes eran los otros periodistas a los que el titular federativo ‘ayudaba’. “Les dije que le pregunten a Salinas, no a mí”, sostuvo tajantemente. Desde la FBF han optado por no responder ya que las palabras del periodista se dan en la previa a la llegada del paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, que arribará al país para un acto de la Casa de la Verde.

Eso sí y por información que se deslizó, todo apunta a que se le iniciará un proceso. Áñez se animó incluso a anticipar lo que pasará, ya que es posible que la conferencia la den los abogados. “Me van a decir probá, yo no voy a probar nada, yo soy periodista, expongo mi opinión ante el público y de ahí se deriva una opinión pública. Yo no he ido a un fiscal o a un juicio, a nada de eso”, sostuvo el comunicador.

La situación le añade un problema a Salinas en una coyuntura difícil, con el reclamo de ocho clubes sobre el dinero que se recibió de la Copa América, con denuncias de ‘hostigamiento’ extremo de parte de técnicos como Erwin Sánchez (Blooming) y Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo (Sport Boys), con botellazos e insultos gruesos en los estadios, y hasta con la amenaza de agarrarse a los golpes entre sus vicepresidentes, Robert Blanco y Marco Rodríguez.

El periodista ratificó en varias ocasiones el ofrecimiento de Salinas. “Salgamos de la polémica, de la oferta económica que es detestable, algunos políticos, por la otra parte de mi trabajo, deslizaron alguna cuestión, pero nunca con tanta frontalidad. Tenía ganas de decirlo, me sentía mal conmigo, sin ser corrupto, había permitido un afán corruptor cercano. Tenía ganas de decirlo, que la gente sepa con quiénes tratamos”, cerró.

Y sobre la conferencia de la FBF cree que también lo intentarán desviar con el tema del regionalismo. “Y eso es algo que yo no voy a permitir”.

