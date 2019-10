Piloto de Boa pide rendición de cuentas y advierte gastos millonarios

Foto: Ronald Casso

Piloto de Boa pide rendición de cuentas, advierte gastos millonarios, renuncia jefe de operaciones

La situación en Boa parece no ser de las mejores, el piloto de aviación, José Peñarrieta Blacutt y enlace de Boa ante la DGAC, expresó su preocupación a través de una carta enviada el Gerente, Ronald Casso, en la cual observa los gastos millonarios que se están realizando para la implementación de aviones Airbus, teniendo en cuenta que Boa no cuenta con la logística, repuestos, ni el personal capacitado para operar estas aeronaves, extremo que le va a costar millones de dólares a los bolivianos.

En medio de estas observaciones el jefe de operaciones de Boa, Cap. Adolfo García, que estuvo en el cargo durante la última década renunció, deja el cargo este 10 de octubre, molesto, preocupado y en desacuerdo con la decisión de Ronald Casso de implementar los aviones Airbus porque esto significará mayor costo económico para la compañía que se traducirá en un gasto millonario.

Peñarieta, señala que la implementación de una flota de aviones Airbus es de ALTO RIESGO porque no se tiene pilotos, mecánicos, despachadores y tripulantes de cabina, lo que demandará mucho tiempo y recursos económicos. La transición demandará al menos 18 meses lo que significa que se tendrá que contratarse tripulación extranjera demandando un pago de entre $us. 8.000 a $us. 12.000 por piloto.

El cambio de aviones Boeing por Airbus significa empezar prácticamente de cero en procesos de certificación, además de adquirir nuevos equipos de tierra y herramientas para mantenimiento, estos dos ítems son de alto costo, de alto impacto económico, lo que podría significar que los $us. 17.000.000 de crédito que otorgó el gobierno nacional podrían ser insuficientes.

Peñarieta, dice que irónicamente y aunque existen pilotos en Boa con más de 20 años de experiencia, Ronald Casso ni su plantel ejecutivo hacen alguna consulta y no solicitan la opinión de los pilotos, lamenta que el staff que toma este tipo de decisiones millonarias sean personas sin experiencia en materia de aviación y es más, no cuentan ni con una licencia de aeronáutica.

Peñarrieta denuncia que existen descuentos a los funcionarios de Boa por llegar tarde de Bs. 200 que sirven para entregar vale a fin de año, pero observa que en los últimos 11 años no se realizó una sola rendición de cuentas de los recursos que fueron recaudados, por lo que pide que se aclare cuál fue el monto del dinero recaudado en los últimos 11 años y si fue entrando en su totalidad el dinero fruto de los descuentos.

Fuente: Detrás de la Verdad

