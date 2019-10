Ponce: «Los que dicen que igual se gana sin entrenar, primero que vayan al estadio»

El chileno respondió a los hinchas que dijeron que se juega igual sin entrenar. “Eso es amateur”, indicó. En contrapartida, el DT de San José, pidió a los fanáticos apoyar al equipo llenando el estadio

“Todos los que dicen que hay que jugar igual (sin entrenar) eso es en el fútbol amateur, esto es fútbol profesional”, sentenció el técnico de San José, Miguel Ponce, en respuesta a aquellos fanáticos que auguran éxito al equipo sin entrenamientos. El chileno recordó que desde su llegada a Oruro el estadio nunca se llenó, por lo que pidió el apoyo a los hinchas del plantel orureño.

“El hincha y todos los que hablan que se puede ganar igual, que primero vayan al estadio, porque todavía no se llenó desde que estoy acá (marzo), y si quieren apoyar, lo mínimo que deben hacer es comprar su entrada para que se junte esa recaudación y se pague (a los jugadores)”, reforzó el chileno.

Los santos trabajaron en el el complejo Húngaros del 55, después de una larga charla entre todo el plantel. El capitán Didi Torrico no estuvo presente debido a la reunión que sostenía con el presidente Wilson Martínez, según se comunicó en los predios de la institución.

Ponce reinició las prácticas pero hizo hincapié en los “medios precarios” con los que cuenta San José para trabajar, al margen de los cuatro sueldos que se debe a los jugadores. “No entrenar no es normal y ganar no entrenando no es normal, por si acaso para la gente”, agregó.

En agosto pese a la huelga, San José logró vencer a Bolívar en La Paz (1-4) y a Real Potosí en Oruro (3-2), sin embargo, en este último partido se notó la falta de ritmo de los jugadores por el paro. Para la victoria ante Always Ready, en El Alto (2-4), los orureños llegaron con dos sesiones de prácticas.

Para el choque con el Tigre, Ponce fue categórico al indicar que continuará con el mismo esquema que utilizó en los últimos partidos y que mantendría toda la base que goleó a domicilio a Aurora (1-6).

“Vamos a tener todas las precauciones porque es un muy buen rival, pero vamos a salir a ganar el partido como siempre”, finalizó.

Saucedo, la única preocupación

El cuerpo técnico de San José está preocupado por el delantero Carlos Saucedo que sufrió algunos golpes en la pierna derecha. El jugador se encuentra bajo observación médica.

