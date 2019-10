¡Que buen post de Jhonny Fernández Alcalde!

¡Que buen post de Jhonny Fernandez Alcalde!

Comprar un satélite y pagar para que lo lancen no es independencia tecnológica.

Montar una planta para ensamblar dispositivos digitales con partes chinas obsoletas, no es industrialización.

Tener que importar hasta las papas, no es soberanía alimentaria.

Alfabetizar sin brindar cultura y acceso al conocimiento, no es educar.

Ofrecer salud gratuita sin recursos humanos e insumos, no es salud universal.

Hacer canchas sin respaldar a los atletas, no es desarrollar el deporte.

Hacer escuelas sin talleres y laboratorios, no es formación técnica, aunque lo escriban mil veces en la ley.

Repartir un crédito del BID a los artistas, no es promover la cultura.

Entregar el salar de Uyuni por 70 años con una participación del 25% para nosotros y el resto a una transnacional, no es soberanía sobre los RR.NN.

Devolver miles de millones de dólares a las petroleras por gastos de reinversión, no es nacionalización de los hidrocarburos.

Un tranvía que recorre 5Km en 12 minutos no es transporte urbano, es transporte turístico.

Gastar Bs.547 millones de bolivianos en transmitir partidos de fútbol del presidente e inauguraciones de obras que corresponden al nivel municipal, no es difusión de gestión gubernamental, es propaganda.

Llenar proclamaciones con gente obligada o seducida con sorteos de motos y terrenos, no es tener el aprecio del pueblo, es coaccionar.

Fuente: Rolando Schrupp

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook