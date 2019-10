Guido Añez

QUINTO DÍA DE PARO

Sorprendentemente la gente más firme y convencida que estamos por el camino correcto para recuperar la democracia y la libertad.

Nadie quiere para Bolivia lo que le pasó a Cuba a Venezuela o a Nicaragua.

Ayer cabildos en muchas ciudades del mundo, Londres, Madrid, Milan, Miami y otros sitios más, todos con entusiasmo y apoyando a nuestros hermanos que están resistiendo adentro.

Hice un planteamiento muy meditado y convencido de que es el camino que debemos recorrer.

La trampa electoral MAS ha sido muy cruel.

Habilitación de su candidato pasándose por encima el 21F, fraude grosero y escandaloso, utilización del tribunal electoral a su conveniencia plena, etc. Las elecciones perdieron toda seriedad y credibilidad, parecen elecciones de un sindicato cocalero. De esta chalota, no pueden salir la conformación de los principales poderes públicos del Estado, la irregularidad afecta a todos, Poder Ejecutivo y poder Legislativo.

El MAS no ha llegado al 40% de la votación y estiró su voto para evitar la segunda vuelta e hizo dibujo libre con las actas para la elección de diputados y senadores, llegando casi a los dos tercios. Así es imposible generar un gobierno estable, no podrá tener ni presidente de senadores, ni de diputados y se volvería ingobernable y caótico el gobierno.

Si nuestra lucha es recuperar la democracia, entonces vamos a jugarnos a fondo por ese principio. Se deberían anular las elecciones, no presentarse el candidato inconstitucional, respeto absoluto a los resultados del 21F, conformación de un nuevo tribunal electoral, auditoría del padron, liberación de los presos políticos, retorno de los EXILIADOS y NULIDAD de todos los JUICIOS políticos iniciados por la dictadura.

En política siempre hay que aferrarse a los principios y valores que uno defiende, estoy seguro de nuestro triunfo a pesar de las amenazas de cerco a las ciudades, menosprecio de la valentía de nuestra Juventud por parte de García Linera.

El tiempo esta a favor de nosotros y hago este planteamiento para abrir la discusión de las alternativas que se nos plantean.

Tenemos excelente dirección del conflicto un mando político unificado un país en sintonía y sobretodo un pueblo decidido a sacrificarse un tiempo corto para poder vivir en libertad y democracia por varias generaciones.

Guido Añez

