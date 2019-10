Quispe confirma que West Ham está interesado en Camacho

Diego Gonzáles / La Paz

La presidenta de The Strongest, Inés Quispe de Salinas, confirmó ayer que el club inglés West Ham está interesado en el volante Daniel Camacho, para la Sub-23. Según la titular atigrada, hasta mañana se tomará una decisión al respecto.

“Me llamó un empresario de parte del club inglés (West Ham) para hacerme conocer que están interesados en Daniel Camacho”, aseguró la titular del plantel atigrado sobre este interés que surgió desde el viejo continente.

Los detalles de la negociación aún no fueron dados a conocer en detalle, pero Quispe aseguró que “la oferta es en calidad de venta. Quedamos en que yo veré el contrato del jugador y las condiciones en las que está en Aurora”.

Sobre el tiempo en el que tomará una decisión respecto al pase del jugador al plantel inglés, la presidenta del plantel aurinegro explicó que será hasta mañana, cuando tendrá ya un panorama más claro.

Si se decide la salida de Camacho, sería el segundo jugador de filas atigradas que emigre al fútbol del exterior en este semestre, algo destacado por la presidenta. “Para The Strongest es una gran alegría que clubes internacionales vean al club como una vitrina. Ya tenemos a Henry Vaca jugando en Perú. Es una gran satisfacción para nosotros”, resaltó.

La ficha de actuación del jugador paceño es propiedad de The Strongest, pero está a préstamo desde inicio de este año en Aurora, club en el que tuvo más minutos e incluso en varios partidos fue titular.

Por su presente en el Equipo del Pueblo se abrió esta posibilidad debido a que Rubén Cousillas, padre del actual portero de Aurora. es uno de los asistentes del técnico del primer equipo Manuel Pellegrini.

Camacho cumplirá 21 años este mes y fue parte del microciclo de la Selección boliviana Sub-23, que terminó ayer y es una de las fichas claves que tendrá el seleccionador César Farías para el torneo Preolímpico del próximo año, a disputarse en Colombia. El futbolista, que inició su carrera en Bolívar antes de pasar al Tigre, jugó 19 partidos en lo que va del año, de los cuales 11 fue como titular y en los otros ocho ingresó en la segunda etapa. Marcó cinco tantos, cuatro en el Apertura, que fue el que más jugó, y uno en el Clausura. Es uno de los más destacados jóvenes jugadores del país.

Los santos no quieren dar ventaja

“(The Strongest) es un rival complicado y por ello vemos como necesario volver a entrenar, esperemos que mañana se dé la respuesta del presidente (Wilson Martínez)”, dijo ayer el capitán de San José, Didí Torrico, luego de que los jugadores decidieran parar.

Torrico aseguró que el club les debe cuatro meses de sueldo y premios de la Copa Libertadores, pero el compromiso del titular santo era pagar hasta ayer un mes, algo que no se cumplió. El jugador dijo que no están “cerrados a negociar” con la dirigencia. “Él (Martínez) consiguió un dinero que mediante éste trataremos de solucionar, sabemos que es complicado conseguir el total, el compromiso era pagar un sueldo pero buscaremos una solución, hablando todo se puede solucionar”, apuntó Torrico. Los jugadores están citados para hoy por la mañana, cuando decidirán si se entrenan o no.

Fuente: https://www.paginasiete.bo