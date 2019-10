Rafinha superó la molestia en la rodilla

El volante brasileño quedó disponible para el partido del sábado contra Nacional Potosí

El brasileño Rafinha dejó atrás sus molestias en la rodilla izquierda y está disponible en Blooming, que el sábado (19:30) recibirá a un peligroso Nacional Potosí, que suma tres triunfos consecutivos. El encuentro corresponde a la fecha 15 del torneo Clausura.

El volante no estuvo en el encuentro del pasado domingo, disputado en el Hernando Siles, cuando la academia cayó de visitante por 6-1 frente a The Strongest. En esa ocasión se decidió no arriesgarlo, para que no tenga problemas en jugar los siguientes partidos.

Una vez desinflamó la rodilla, Rafinha comenzó a realizar los trabajos a la par de sus compañeros, con la buena noticia para los celestes de que no sintió molestia alguna. Esta situación hace segura su presencia para recibir al equipo del entrenador Alberto Illanes, que en el último año casi siempre se llevó puntos del estadio Tahuichi.

Otra variante podría ser el regreso al onceno titular de Junior Sánchez, que tampoco estuvo ante el Tigre. En la zona de marcación estuvieron el argentino Christian Latorre y José Vargas. En el ataque, Platiní Sánchez deberá decidir la inclusión de César Menacho o de Alexis Blanco. Ambos están alternando en los partidos. El último en jugar fue el juvenil Menacho.

