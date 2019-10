Rector de la UMSA dispone horario continúo por el cabildo

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, informó este miércoles que dispuso horario continuo para que el personal y estudiantes de la universidad puedan asistir al cabildo de este jueves, en la plaza San Francisco.

«En la universidad hay horario continuo, nosotros no obligamos (a ir al Cabildo), no somos como el Gobierno que obliga a asistir a sus marchas, reparte fichas, descuenta sueldos. Nosotros convocamos y es la conciencia universitaria la que decide si va o no va, al que no va respetamos su decisión», explicó en una entrevista con radio Compañera.

La medida es para «facilitar» la asistencia al cabildo que será instalado a las 17.00

«Eso es lo que hay que incentivar en el país, que la gente acuda por principios y no por intereses o por presión», dijo el también integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Albarracín aseguró que el cabildo será inclusivo, pero se tendrá cuidado de que ningún candidato a la Presidencia y Vicepresidencia, para las elecciones del 20 de octubre, esté en la testera.

«Se puede distorsionar, en la testera solo tiene que estar gente independiente», dijo.

El Conade convocó al cabildo de este 10 de octubre en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que rechazó la repostulación de Evo Morales. (09/10/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

