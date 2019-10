Rector de la UMSA: “Esta cicatriz será marca de la lucha por la democracia”

Para el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, la cicatriz que llevará desde ahora en la frente, a causa de la agresión que sufrió, será “una marca para recordar la historia de la lucha por la democracia”. Internado en un hospital de La Paz, el también presidente del Conade recibió ayer visitas de colegas de “lucha”, amigos y familiares. Aseguró que “aún tiene fuerzas para luchar por el país”.

La noche del lunes, Albarracín fue atacado en inmediaciones del hotel ex-Radisson, donde se movilizaban cientos, entre ellos miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), universitarios, militantes de Comunidad Ciudadana.

Protestaban por los indicios de fraude ante los hallazgos de material electoral en casas y vehículos. Además, por la actualización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que, al 95%, otorgaba ventaja al binomio del MAS y descartaba un segunda vuelta.

De la agresión, el rector de la UMSA sólo recuerda su imagen ensangrentada que fue publicada en redes sociales y en los medios de comunicación.

“Ese rostro que sale ensangrentado en la televisión, es el rostro de la democracia y eso jamás se podrá limpiar. Nadie podrá hacerlo”, dijo ayer.

La autoridad universitaria contó que esa noche, él se encontraba frente a los policías. Y cuando los uniformados lanzaron gases lacrimógenos, el rector se agachó y se cubrió la cara. “Me tapé los ojos y de pronto sentí que un tipo se acercó y me dio el golpe con un fierro, no fue puño. No fue la Policía que me golpeó, fue otra persona”, sostuvo.

En ese momento, el ex Defensor del Pueblo sintió “el calor de la sangre que corría por su rostro” y de inmediato fue trasladado al Seguro Universitario, donde fue sometido a una primera intervención para suturar el corte. Recibió siete puntos.

Fue trasladado después a una clínica privada, donde se le realizó una tomografía que descartó lesiones internas y volvió al Hospital Universitario, donde permanece. Ayer, le informaron que debe someterse a una segunda cirugía.

El presidente del Conade denunció que fue víctima de un atentado. “La intención era inmovilizar mi vida y no lo lograron”, comentó. Ahora, ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público tras someterse a un examen médico forense.

En agosto de 2016, Waldo Albarracín fue declarado Doctor Honoris Causa en la disciplina de Derecho Internacional Humanitario por parte de las Universidades de Logos International (USA) y Tifariti del Sahára Occidental Democrática de África del Norte. Fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (1992-2003) y Defensor del Pueblo de Bolivia (2003-2008). Es rector de la UMSA por segunda gestión consecutiva.

“Al saber de esa agresión, sentí impotencia porque no estaba al lado de él, yo estaba en casa”, recordó la esposa de Albarracín, Sonia Vallejos. Comentó que tuvo “un susto tremendo” y corrió a verlo para saber cómo estaba.

“No vamos a claudicar. Mañana (hoy) comenzamos el paro cívico y con eso pedimos segunda vuelta o la anulación de las elecciones”, dijo el vocero del Conade, Alejandro Almaraz, quien ayer visitó a Albarracín.

El exdefensor dijo que si el Gobierno quiere un país solo con ellos, “deberá exiliar a los que luchan por la democracia”. “Que nos exilien, nosotros no le daremos tregua”, sostuvo.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz