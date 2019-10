Reportan dos muertos y graves destrozos durante protestas en Haití

Los manifestantes civiles exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise, mientras que los policías reclamaron mejoras laborales.





Al menos dos personas muertas y varios locales incendiados, incluyendo parte del área frontal de la embajada de Canadá en Haití, es el balance de las manifestaciones registradas este domingo (27.10.2019) en la capital del país caribeño, en el inicio de una semana de protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise.

Uno de los muertos es un hombre que fue acusado de matar a un manifestante y que fue lapidado hasta la muerte por un grupo de personas en el barrio de Cité Soleil, según informó la agencia de noticias EFE. Policías y manifestantes civiles protestaron en Puerto Príncipe. En Pétion-ville y Delmas los manifestantes atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios. Frente a la embajada canadiense en Puerto Príncipe fueron incendiados varios neumáticos. Parte de los miles de manifestantes utilizaron cócteles molotov para causar incendios. Un restaurante y dos automóviles fueron quemados, mientras que una gasolinera y una sucursal bancaria fueron saqueadas.

También protestó la Policía

Horas antes de estos incidentes, varias decenas de policías se manifestaron pacíficamente en las calles para exigir mejores condiciones de trabajo y dieron de plazo al gobierno hasta el miércoles para responder a sus demandas.

Con el rostro cubierto, varios policías tiraron al aire al cruzarse con los opositores, mientras salvas de grueso calibre fueron disparadas por individuos no identificados. Este es el primer movimiento reinvindicativo de la Policía Nacional de Haití.

El jefe de Policía Paul Menard discute con un manifestante en la capital haitiana.

En tanto, la empresa Sogener, una de las principales generadoras de energía del país, advirtió que el suministro eléctrico en el país podría colapsar desde el lunes próximo ante la escasez de combustible causada por la falta de pago del gobierno.

La compañía eléctrica aduce que no tiene combustible, porque no puede pagar su último pedido de 30.000 barriles de fuel oil (fulóleo) debido a que el Banco de la República de Haití no ha cumplido con los pagos correspondientes.

Fuente: www.dw.com