Revilla no descarta repostular a la Alcaldía de La Paz: «Lo veremos en su momento»

Luis Revilla señaló hoy que “por el momento” no le preocupa decidir si repostulará o no a la Alcaldía de La Paz en las elecciones subnacionales del próximo año, aunque no descartó esa posibilidad.

Consultado al respecto en una conferencia de prensa que ofreció la mañana de este martes, Revilla señaló que este tema se verá “en su momento” y añadió que por ahora su prioridad es la gestión municipal.

"No estoy preocupado por eso por el momento, lo importante es la gestión (…) veremos en su momento", señaló.

En ese sentido, Revilla cuestionó que haya un “apresuramiento” para hablar de las elecciones subnacionales cuando aún no se desarrollaron los comicios nacionales.

Eso sí, señaló que la alianza Comunidad Ciudadana seguirá vigente para las elecciones subnacionales y explicó que la alianza entre Sol.bo y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Félix Patzi – que se conformó para las subnacionales del 2015- ya no está vigente.

Oxígeno / La Paz