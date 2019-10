Revilla no participará en cierres de campaña de CC

El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, «ve difícil participar en los cierres de campaña” por temas de gestión y porque tampoco le permiten moverse por su detención domiciliaria. Aunque, esta tarea dijo que le corresponde a los candidatos y no a él.

Revilla aclaró que la ciudad tiene temas urgentes que deben ser atendidos con obras, como los viaductos, las nuevas rutas del PumaKatari, las obras de prevención de riesgos y la consolidación del relleno sanitario, entre otras.

«Estoy dedicándome a lo que tengo que dedicarme que es a la gestión. Después de todas las dificultades que hemos vivido estoy seguro que nuestros vecinos están esperando que el Alcalde, antes de hacer política, esté dedicado a la gestión y a resolver los temas de los ciudadanos», afirmó la autoridad, tras la entrega de la avenida General Lanza.

En la recta final del calendario electoral, el burgomaestre aseguró que le será complicado asistir a los cierres de campaña.

«Me han invitado a participar de los cierres de campaña, es difícil porque no puedo tampoco moverme al resto del país por todo este conjunto de obligaciones; los que tienen que estar presentes son los candidatos», agregó la autoridad municipal a tiempo de añadir que no le parece bien estar en un cierre de campaña y en otros no.

Reiteró que no es de su preocupación una posible candidatura en las elecciones subnacionales de 2020.

