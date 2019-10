Rob Lowe, sobre el escandaloso video sexual que protagonizó con una adolescente: «El problema es que yo no gané dinero»

Lowe arrancó su carrera a principios de los 80 y pronto fue considerado como uno de los actores del momento gracias a títulos como The Outsiders, St. Elmo’s Fire o Youngblood. “No es una gran receta para el éxito dar a un hombre de 18 años fama, dinero, drogas y esperar que no haya algo que salga mal”, afirmó el actor, de 55 años, durante la entrevista.