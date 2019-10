Rojas: “Se malinterpretó ” el golpe a la cámara

A través de un comunicado de prensa, el preparador de arqueros de Blooming Darío Rojas ofreció sus disculpas a la periodista que agredió el domingo en el estadio Hernando Siles. En su texto, el exguardameta resaltó que la comunicadora “quizá malinterpretó el hecho de pedirle que aparte su cámara o deje de filmar”.

El domingo, en el Siles, Rojas golpeó la cámara de la comunicadora y fue duramente criticado en las redes sociales.

“Quiero mediante la presente hacer pública mis disculpas a la periodista del programa Deporte Total, toda vez que entiendo que ella se ha sentido ofendida por lo acontecido”, dijo el exportero de la Selección boliviana de fútbol.

Luego justificó que “la locación de la periodista está prohibida técnicamente, porque en la zona no pueden haber personas no acreditadas como cuerpo técnico y jugadores. Todos estos aspectos me llevaron a pedirle que nos deje de filmar, más repito, en ningún momento bajo la intención de agresión alguna”.

Rojas protagonizó un escándalo en Miraflores durante el partido que The Strongest goleó por 6-1 a Blooming, por la fecha 14 del torneo Clausura.

“Reitero las disculpas a su persona en la integridad que ella tiene como mujer, no por haberla agredido, quizás por la interpretación que ella le dio”, cerró Rojas.

