Romero acusa a ciudadanos de estar armados y pide a afines al MAS «no caer en provocaciones»

El ministro de Gobierno, Carlos Romero acusó a los ciudadanos, que protestan en rechazo a las elecciones generales, de tener armas prefabricadas para atacar a «quienes piensan diferentes» y llamó a los movimientos sociales del MAS a «no caer en las provocaciones».

«Los que se dicen demócratas, dicen que están luchando contra la dictadura, ahí están los demócratas armados, van a golpear a las cholitas, con palos, esos habían sido los demócratas amordazan a la gente, pretenden desconocer el voto ciudadano y mandan amenazas», dijo en conferencia de prensa sobre los hechos de violencia en Cochabamba.

La llegada de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) a Cochabamba para levantar los bloqueos de la ciudad generaron violentos enfrentamientos en casi toda la capital. Los daños fueron tanto humanos como materiales con destrozos a viviendas, motorizados y, sobre todo, personas heridas. Los movilizados estaban armados con palos, piedras, e incluso dinamitas, según se pudo observar en los puntos de conflicto.

Sin embargo, Romero no se refirió a estos grupos.

En la ciudad también se pudo observar a un grupo que golpeó a tres mujeres y dejó a un joven con severas fracturas y traumatismo encéfalocraneano. «Pandilleros montados en motocicletas, con bazucas prefabricadas, disparando contra gente de color de piel, el único proyecto de los facistas es disparar todo su odio letal», refirió Romero vinculando los hechos al grupo que pide respeto a la democracia.

Romero acusó al opsitor Carlos Mesa de ser el responsable de estos sucesos de violencia.«Usted, señor Mesa, es el responsable de todos estos hechos de violencia (…) Grupos violentos a los que responsabilizamos. La mentira tiene patas cortas”, exclamó.

En tanto, sobre los hechos en Santa Cruz, el ministro dijo que el gremialista que fue agredido, con herida de bala, era una persona que reclamaba el derecho al trabajo y se comprometió a dar con el paradero del responsable del disparo y los autores intelectuales.

«Han disparado arma de fuego contra un gremialista, un migrante que trabajaba en el oriente del país (…) piedras lanzadas contra la humanidad de ciudadanos, igual que lo hicieron el 15 de octubre entre varias personas apalearon a un policía, ¿cuál era el pecado de ese policía? Hacer su trabajo y ser colla», explicó Romero.

«El delito de estas personas es ser pobres y ser colla, no son unos vagos, no son unos caras cortada, no son unos delincuentes que viven en canales, son gente humilde«, complementó.

Romero informó que sus hijos fueron amenazados y anunció que llevará esa denuncia a las instancias nacionales e intenacionales que correspondan.