Romero: «Exigimos que Camacho diga que personas lo llamaron a nombre del presidente Morales»

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó el viernes que exista una orden de intervención a los bloqueos que protagonizan algunos seguidores de Comunidad Ciudadana (CC), como denunció el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un audio que se difundió en redes sociales.

«Es absolutamente falso, quiero dejar establecido que eso no corresponde a la verdad, no se cual habrá sido la fuente del dirigente cívico. No se ha considerado ninguna intervención policial ni en Santa Cruz, ni en otro lugar, hemos sido respetuosos de las manifestaciones pacíficas», dijo a los periodistas.

eju.tv.- Romero, además, exigió al presidente cívico que diga a los medios de comunicación y al pueblo en general, que funcionarios o personas le hablaron telefónicamente para «negociar» con él. Lamentó que el líder cívico se maneje con falsedades, ya que según a su criterio en política se tiene que ser serios.

«Jamás el presidente Morales insinuará, negociar con ningún dirigente en cualquier instancia o contexto», indicó el Ministro.

Camacho responde segunda vuelta o nada ante intento de «soborno» del gobierno

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Bolivia TV, ABI