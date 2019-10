Rubén Costas: “Es mi último voto como gobernador”

El gobernador cruceño llegó acompañado de Oscar Ortiz a emitir su voto. Dijo que le hubiera gustado acompañar más tiempo al candidato de Bolivia Dice No durante la campaña

El gobernador cruceño emitió su voto en el colegio Gabriel René Moreno

«Es mi último voto como gobernador, sin posibilidad de ‘rerereelección'», dijo Rubén Costas, gobernador cruceño minutos después de sufragar.

«Hay que darle paso a los jóvenes porque los ciclos se cumplen y el prorroguismo lo único que hace es atraer corrupción, desconfianza y atajar a una lechigada (generación) de gente que viene y le toca», enfatizó.

Costas llegó cerca de las 8:45 al colegio Gabriel René Moreno en compañía de Oscar Ortiz, candidato de la alianza Bolivia Dice No.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En los últimos meses se rumoreaba de que Costas podría postular al sillón municipal, algo que el gobernador descartó de momento pues «no vamos a pensar en otra candidatura; no en este momento».

Más acompañamiento



«No lo lamento, pero sí me hubiera gustado acompañar más a Oscar (Ortiz) como presidente de la alianza, pero primero está el deber y el mandato que me dio mi pueblo y mientras ardía la Chiquitania yo no podía hacer campaña», puntualizó.

Sin embargo, añadió que en estos últimos días han estado disfrutando y viviendo una fiesta democrática en diferentes partes del país.