Salinas dice que discutió con su esposa por la Verde

El microciclo que debía cumplir la Selección nacional le trajo problemas conyugales al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol César Salinas, quien discutió con su esposa, Inés Quispe, por la cesión de jugadores que debía realizar The Strongest a la Verde.

El técnico de la Selección, César Farías, suspendió la tarea que debía realizar el combinado nacional en Cochabamba ya que los clubes Bolívar y The Strongest supuestamente decidieron no enviar a sus jugadores. “Me creó problemas en mi interna ya que yo jalo por la FBF y la presidenta (Inés Quispe) por su club. Terminamos discutiendo y espero que no vuelva a pasar esto y se trabaje con un poco más de predisposición de parte de los presidentes”, contó Salinas a la Red Deportiva.

Acuerdo firmado

El titular de la entidad federativa recordó a los dirigentes de los clubes que al inicio de esta temporada se llegó a un acuerdo con ellos para que cedan sus jugadores, algo que en el momento se incumple.

“Hay un acta firmada por los clubes cuando aprobamos el fixture, pero lamentablemente no cumplen porque nos manejamos de una manera informal: firmamos y no cumplimos”, agregó el dirigente. Dijo que sugerirá para el futuro que “todos los compromisos que se rubriquen con la División Profesional sean vinculantes”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo

