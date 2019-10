Samantha, el diamante que se crió en los Yungas

A decir del seleccionador nacional, Napoleón Cardozo, se trata de una futbolista con gran proyección para triunfar en el fútbol boliviano.

Alurralde, una jugadora talentosa. Foto: Samantha Iturralde

Desde que tiene uso de razón, desde muy niña, el juguete que más le llamó la atención es la pelota y entonces jugó —casi siempre fue la única mujer entre los niños— al fútbol por esa innata pasión que lleva adentro y que la ha conducido hasta la selección boliviana, donde Samantha Alurralde es una de las más talentosas a sus solo 15 años.

A decir del seleccionador nacional, Napoleón Cardozo, se trata de una futbolista con gran proyección para triunfar en el fútbol boliviano.

Desde ya fue la única de La Paz que participó de la selección Sub-19 que hace poco jugó la Liga Sudamericana en Buenos Aires, Argentina, donde fue alineada en todos los partidos frente a potencias como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, siendo una de las más jóvenes del equipo nacional.

Samantha nació en La Paz, pero se forjó y no deja de aprender, como dice ella, en Coroico, ‘puerta’ de ingreso a los Yungas paceños, donde radica junto con su familia.

“Jugaba fútbol desde pequeña, siempre me gustó estar en la cancha de mi escuela, en el colegio y por eso llegué a jugar en todas partes, hasta en los Plurinacionales, aunque no sacamos el título como me hubiese gustado, pero igual hicimos buenos torneos”, rememora Alurralde.

La talentosa volante mixto se forjó en el fútbol disputando una serie de campeonatos, siempre por los Yungas.

Su padre, Ronald Alurralde, recuerda que vestía a su hija Samantha con el uniforme de The Strongest y a su hermano mellizo Ronald con el de Bolívar, cuando ambos eran niños. Destaca que su hija a los 13 años ganó un primer torneo de comunidades, cuando jugó por San José de Llojeta, donde la madre de la jugadora tiene su propiedad rural. “Al inicio era un poco tímida, pero luego se animó y comenzó a hacerse conocer por su talento, pero como vieron que al balón le trata bien y le pega mejor, esas cualidades fueron valoradas por los técnicos que la observaron”, cuenta el padre.

Una segunda experiencia competitiva de la joven futbolista fue en Taypiplaya, donde Coroico fue campeón del Interyungueño femenino y en la que Samantha se destacó bastante y, de esa forma, fue vista por una profesora de Caranavi, quien estuvo presente en la final en la que Coroico superó a La Asunta en 2016.

“Recuerdo que vino la profesora Jhenny Pérez, de Caranavi, quien me vio y me anotó para jugar al fútbol femenino con Cafetalero Caranavi en la Asociación de Fútbol de La Paz en 2018”, dice Samantha. Asimismo, detalla que hizo esfuerzos particulares porque todos los fines de semana encaraba viajes a la sede de gobierno para jugar en el certamen paceño.

Sin embargo, no todas fueron alegrías, porque en los Juegos Plurinacionales de los últimos años quiso avanzar con su colegio lo más lejos, aunque los resultados no siempre fueron los mejores y hubo un tiempo en que la volante estuvo frustrada; pese a ello pudo más su pasión y disciplina por el fútbol, pues siguió entrenándose con el mismo ímpetu.

Su padre Ronald cuenta que siempre le pide a Dios que acompañe a su hija.

El año pasado, el destino quiso que fuera observada por Abdón Saravia para integrar la selección paceña, pero no estuvo porque vive en Coroico.

En cambio, este año sí pudo viajar y jugó por La Paz en el torneo Nacional Sub-16 en Cochabamba, donde dio otro salto importante.

“Ya en Cochabamba la selección paceña jugó un buen torneo, porque ganamos dos partidos y perdimos dos, y en ello el profesor Napoleón (Cardozo) me vio y me citó a la selección boliviana para entrenarme en Santa Cruz, donde trabajé casi un mes, creo fue en julio, fue una experiencia valiosa”, asegura la jugadora.

Lo que vino meses después fue mucho más motivante, porque luego de un tiempo en Coroico y de retomar a sus estudios de secundaria, recibió la noticia para entrenarse esta vez en la selección Sub-19 que jugó en Argentina con las potencias del cono suramericano.

“Jugar con la selección boliviana fuera del país es una experiencia única, hacerlo con potencias te motiva mucho más. Al inicio tuve nervios, estaba un poco asustada, pero luego fui tomando confianza, por eso ahora en mis planes está seguir entrenando duro para llegar ojalá al exterior y hacerlo en otros equipos”.

Samantha es melliza de su hermano Daniel, quien también tiene 15 años e igual es fanático al fútbol.

‘Que las niñas no dejen de soñar’

“El fútbol no solo es para varones, hay muchas, muchas chicas, mujeres que conozco que juegan bien, por eso digo que las niñas no dejen de soñar y hacer lo que más les gusta”, afirma Samantha Alurralde, la futbolista que a los 15 años ya integra la selección boliviana.

Recuerda que desde niña tuvo a muchas compañeras y amigas que gustaban y jugaban bien al fútbol, pero que con el tiempo, por falta de incentivo y porque no había mucho espacio para ellas, fueron dejando la práctica de la disciplina.

A medida que pasa el tiempo toma sus entrenamientos con mayor seriedad y como le dicen sus técnicos ya empezó a soñar con llegar mucho más lejos, cosa que no hacía al inicio.

“Con esto del fútbol fui a lugares que antes no pensé siquiera ni en sueños estar, y como nos dicen los entrenadores, yo también quiero repetir que las niñas no dejen de soñar, porque se puede lograr aquello que quieres. Es así”.

Quiere jugar en un equipo del exterior, seguir teniendo la oportunidad de estar en la selección nacional y que ojalá pueda asistir al certamen Sub-19 a disputarse el siguiente año a nivel sudamericano.

De acuerdo con la descripción que hace el entrenador Napoleón Cardozo, Samantha es una de las jugadoras paceñas con mucho talento y gran futuro. “Es muy sencilla y con gran crecimiento. Es una volante mixto con gran control del balón, constructora de buen fútbol y por eso la puse en los partidos del torneo en Argentina”, asegura el seleccionador nacional.

El director técnico dice que es una jugadora “pensante” y espera que su familia le siga apoyando.

Fuente: la-razon.com