Sanguinetti habló de posible salida de San José por falta de pago

El enganche argentino habló con su representante para dejar la institución orureña por las deudas salariales que arrastra. Hasta mediodía no se pagó y sigue la incertidumbre.

El volante argentino Javier Sanguinetti reveló que analiza la posibilidad de dejar San José por las constantes deudas del club con los futbolistas. El primer equipo de la institución orureña no cobra desde hace cuatro meses.

“Hace unos minutos hable con mi empresario y le manifesté que me quiero ir, yo tuve una reunión con el presidente (Wilson Martínez) hace un mes atrás y le manifesté que estaba cansado de esta situación. Hace siete años estoy fuera de mi país y nunca he vivido una situación tan compleja, más sabiendo que dejó a un hijo, me pierdo su crecimiento diario pasando estos momentos que no son nada agradables”, sostuvo en declaración al programa Fútbolmania de La Paz.

Los santos no cobraron hasta mediodía para reiniciar su trabajo en horas de la tarde. Existe malestar evidente en el grupo de jugadores.

Sanguinetti que lleva tres goles en el Clausura mencionó su extrañeza por la situación del santo y las veces que no cumplió el presidente Wilson Martínez.

El jugador agregó que el equipo tiene una idea de juego clara con el técnico chileno Miguel Ponce y que será importante al momento de enfrentar a The Strongest, su próximo rival el domingo.

“Necesitamos entrenar para afrontar los partidos de la mejor manera y si queremos seguir con chances de pelear el torneo tenemos que ganar”, explicó.

