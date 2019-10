Se puso feíto, feíto.

Se emputó Chi

El candidato a la Presidencia por el PDC, Chi Hyun Chung, en tono molesto dijo que el no es candidato para hacer una prueba o ensayar y que si la población no cree en él, que voten por otros candidatos. «Si quieren ser flojos y ganar siendo flojos, voten por el vecino y no por él, si quieren que sigan robando los recursos naturales, voten por el vecino».

¡ SANTAS CHI – NGADAS BATMAN ?