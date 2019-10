Si llegan al Gobierno, Mesa y Ortiz prometen caer con todo a “la corrupción” del MAS

La presunta corrupción en 14 años del Gobierno del MAS es un tema que lleva a los candidatos opositores Carlos Mesa y Oscar Ortiz a coincidir en una promesa: buscar castigo en la justicia. El expresidente, postulante por Comunidad Ciudadana (CC), dijo que los procesos debe llevarlos adelante un nuevo sistema judicial. El líder por Bolivia Dice No señala que delegará a su ministro de Justicia la gestión de esos procesos.

EL DEBER conversó con los ministros de Justicia, Héctor Arce, y el de Gobierno, Carlos Romero. Luego de escuchar la consulta, ambos dijeron que se encontraban en reuniones, pidieron un tiempo, pero luego ya no contestaron sus celulares.

Cuando la campaña empezaba, hace un año, este medio consultó este escenario al vicepresidente Álvaro García Linera y él respondió que está preparado para todo. “Siempre lo he pensado, desde 1997 cuando salí de la cárcel en julio, pienso todo. Siempre estuve preparado para la victoria y para la derrota, incluido lo peor, que es la muerte… No tengo plan para la muerte, porque no necesitas plan político, solo te mueres y punto. Todo lo demás tiene plan de contingencia”.

Esa vez confesó que la calma lo asfixia. “La lucha es mi descanso, yo descanso peleando, no me agoto luchando. Soy un ser distinto, no me agoto, me rejuvenezco y me fortalezco en la lucha. Cuando las cosas se ponen más o menos estables y demasiado administrativas, ahí sí que me asfixio. Hay que ir a buscar otra lucha, aquí o en otra parte. Tal vez como el Che, ¿no?”.

Sus oponentes adelantan ahora que, si el MAS pierde, habrá turbulencia en lo judicial. Mesa, en una entrevista con este medio, afirmó que durante este gobierno “se han cometido muchos actos de corrupción” y enumeró el caso de los millonarios contratos suscritos con la empresa china CAMC, de la que Gabriela Zapata fue su gerente, “tráfico de influencias muy evidente”, comentó.

Mencionó el del Fondioc, en el que se denunció que dirigentes afines al MAS recibieron millonarios montos destinados a obras del programa Bolivia cambia, Evo cumple en sus cuentas personales. Esta acusación llevó a la cárcel a la exministra Nemesia Achacollo. “Es un caso de corrupción clarísimo”, complementó.

En su lista clasificó también el caso Catler-Uniservice, un desfalco que se descubrió tras un asalto que derivó en el asesinato del empresario Miguel O’Connor, y que más tarde involucró y llevó a prisión al expresidente del Senado y de YPFB, Santos Ramírez. Y el caso de las barcazas chinas, en el que la Empresa Naviera Bolivia (Enabol) pagó por adelantado $us 28 millones para la construcción de 16 barcazas, dos empujadores que nunca llegaron a Bolivia.

Carlos Mesa advirtió que no puede prometer que meterá preso “a fulano y mengano porque seré presidente y no un juez”. Sin embargo, inmediatamente después aclaró que eso no quiere decir que no esté convencido de que “hay una cantidad innumerable de hechos de corrupción, que deben ser castigados”.

Advierte que quien decide el castigo, señala a los responsables y establece en qué medida lo fueron, son los miembros del Poder Judicial y el fiscal general. “Si tenemos el mismo sistema judicial de hoy, no vamos a lograr ese resultado, lo primero que debemos hacer es cambiar la justicia”, dijo Mesa.

Cuando el candidato Óscar Ortiz escuchó la pregunta, sonrió. “Soy yo el que ha denunciado todos esos casos. Resulta que ahora otros hacen campaña con los casos que yo fiscalicé. La mayoría de ellos ya los denuncié, lo que pasa es que hoy lamentablemente no hay justicia, ni Fiscalía ni Contraloría que siga todos estos temas”. Adelantó que tiene las pruebas listas. “Cuando sea presidente lo que haré será impulsar los procesos. Pediré al ministro de Justicia que nombre a seguir todos estos casos”, y pida auditorías “a las contrataciones mayores y a las directas, que ya las tengo inventariadas”, aseveró.

EL EXPRESIDENTE PREFIERE NO HABLAR DEL SENADOR CRUCEÑO, Y ÉSTE REPITE QUE TIENE COSAS QUE EXPLICAR

Las estrategias entre ambos son distintas. Mesa prefiere no hablar de Ortiz, mientras que Ortiz ataca cuando puede.

¿Cuál fue el papel que jugó Oscar Ortiz? ¿Por qué lo atacó tanto en la campaña? ¿Qué los separó? Se le preguntó al candidato por CC. “Lamentablemente hemos vivido una campaña en la que por diferentes razones a nosotros se nos han hecho prohibiciones que a otros candidatos no se las han hecho, pero sobre el punto, no voy a entrar en consideraciones personales ni sobre el candidato Ortiz, ni sobre su campaña porque creo que no le hace ningún bien al proceso democrático”.

Ortiz dijo que Mesa y Morales deben responder por la derrota en La Haya. “Mesa destruyó las pruebas de los gastos reservados, pero le pediremos que rinda cuentas por este tema y, si corresponde, que devuelva el dinero.

Fuente: https://www.eldeber.com.bo