Simone Biles es leyenda: se transformó en la gimnasta más ganadora en la historia de los mundiales

Pese a que la vida útil competitiva de las atletas de élite que se desempeñan en el mundo de la gimnasia es relativamente corta, lo de Biles es un caso excepcional. Después de tomar un receso de 12 meses, no sólo volvió a cosechar cinco medallas en el Mundial de Doha (Qatar) 2018, sino que patentó dos temerarios ejercicios en los All- Around de esta cita del mundo (Stuttgart 2019)