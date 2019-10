Socios de Cotel La Paz se quejan porque obligan a trabajadores a asistir al cierre de campaña del MAS

Socios de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, denunciaron que obligaron a los trabajadores a asistir al cierre del campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), en apoyo a un candidato a diputado. La queja, además, señala que esto pasa mientras se vive una crisis institucional y el servicio de TV Cable está interrumpido debido a la falta de pago de la cooperativa a una televisora extranjera.

“No hay respeto, los llevan con su ropa de trabajo, el dirigente del sindicato está en esas fotos, no pueden quejarse. Y mientras van a la campaña política, no hay quien atienda los reclamos de los socios, del usuario. Cotel no es de los empleados, es de los socios y de La Paz, todo esto es un reclamo”, afirmó uno de los denunciantes, que pidió no ser identificado.

De acuerdo a las fotografías enviadas a este medio, hoy, grupos de trabajadores con uniformes y cascos nuevos de la empresa, se trasladaron en buses hasta El Alto. Allí, se les dotó chamarras con logotipos y banderas del MAS para asistir al acto proselitista que se programó desde las 18:00.

Por otro lado, también denunciaron el uso del principal edificio de Cotel con fines políticos, en la avenida Mariscal Santa Cruz, donde colaron un cartel con los rostros del binomio masista, Evo Morales y Álvaro García. Según la denuncia, los trabajadores fueron obligados a presentarse en la concentración como parte del grupo que apoya a un candidato a diputado del MAS.

Por su parte el gerente de Cotel, Fernando Dips, calificó de falsas las denuncias de los socios. “En Cotel se practica la democracia, yo no he permitido ninguna línea política. Pero como seres humanos ellos (los trabajadores) tienen derecho a militar en algún partido Político”, afirmó Dips.

El gerente sostuvo que quienes asistieron con el uniforme de la cooperativa, como aparecen en una fotografía, debieron hacerlo luego terminar su horario de trabajo, teniendo en cuenta que el personal trabaja en diferentes turnos. Asimismo, dijo que el haber colgado el cartel masista, en el frontis del edificio de Cotel, fue un acto abusivo de un grupo de los trabajadores y que luego de que se enteró ordenó que lo retiren.

“Cotel no puede estar identificado con ningún color político”, señaló Dips, que aseguró que si verifica el hecho de que algún funcionario dejó su labor por asistir al cierre de campaña del MAS, este será sancionado. Por otra parte, aseguró que el servicio de TV Cable retomó su normalidad, luego de solucionar algunos problemas por falta de pagos con la empresa FOX Sport.

Página Siete Digital / La Paz