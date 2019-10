¿Son dañinos los alimentos transgénicos para la salud?

La Paz, 28 oct 2019 (ATB Digital).– Los alimentos transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética y se les introducen varios genes de otras especies para lograr la sobrevivencia a las plagas, a las sequías o prolongar su vida. El gerente general del instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, asegura que los transgénicos forman parte de la historia de los alimentos en Bolivia y el mundo.

Los especialistas en el tema aseguran que los productos transgénicos no serían dañinos para la salud y que no existiría evidencia alguna de que lo sean. Aseguran que durante los 23 años del consumo de este tipo de alimentos, no se ha registrado ninguna muerte.

Fuente: ATB

