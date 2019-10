“Sus compinches (Chávez y Salomón) deben” a la FBF

Marco Mejía / La Paz

Los expresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Marco Peredo y Carlos Ribera salieron ayer a responder con todo al actual titular de la entidad federativa, César Salinas. Es más, Ribera le dijo que “son sus mismos compinches los que le deben plata a la federación”.

“Que vaya y cobre si tiene ahora toda la documentación, que venga a Santa Cruz y yo lo llevo en mi vehículo a recuperar la plata del fútbol. Por lo que se sabe de manera informal son sus mismos compinches los que deben”, mencionó Ribera en una conferencia de prensa que se realizó ayer en Santa Cruz.

Entre tanto, Peredo explicó a los medios de prensa que “tengo información que hay gente muy vinculada a él (Salinas) que aparece en ese informe y me han dicho que tenía que rendir informe de 1.200.000 dólares, muy cercano a él. No voy a dar el nombre hasta que tenga certeza, me han dicho que se lavó esa cuenta, es un cristiano muy cercano a él”, denunció Peredo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Un par de horas más tarde, Peredo develó el nombre: “Que le cobren a Pablo Salomón con el que se reúnen seguido”, dijo entrevistado por Futbolmanía.

Salomón es el expresidente de la Asociación Cruceña de Fútbol y se encuentra con arresto domiciliario, ordenado por la Fiscalía, por la relación estrecha que tenía con el comité ejecutivo de la FBF que presidía el extitular Carlos Chávez.

Auditoría

Tras recibir las cartas notariadas en las que la actual dirigencia de la FBF los conmina a rendir cuentas de más de 24 millones de bolivianos, los dos exdirectivos informaron ayer que contrataron dos “auditoras de prestigio” que harán un informe técnico y legal de sus respectivas gestiones.

La primera recomendación que recibieron es que entablen una acción legal en contra de la empresa Auditores Gonzáles & Asociados SRL que realizó el informe pericial para la federación. “Esta empresa hizo una denuncia temeraria e ilegal. Nos recomiendan iniciar acciones en contra de esta empresa y denunciarlos ante el Colegio de Auditores. Nos llegan las cartas notariadas donde el presidente de la federación, César Salinas, nos conmina a presentar descargos o a pagar un dinero que no hemos administrado porque son saldos que vienen desde la gestión 2014 (de Chávez)”, afirmó Peredo.

Asimismo, Peredo remarcó que la rendición de las cuentas de 2014 no les corresponde y que la documentación de esa época fue secuestrada por el Ministerio Público en el proceso penal a Chávez.

“Si nosotros supuestamente tenemos responsabilidad en esta rendición, ¿por qué no se incluye en la lista el señor Salinas, que ya lleva casi dos años en la federación?”, cuestionó el cruceño Peredo.

Ribera pidió al actual titular de la entidad federativa que se retracte por el supuesto incumplimiento en sus respectivas gestiones. “Le pedimos que haga una disculpa pública porque está dañando nuestra honorabilidad y de nuestras familias. Se cree todopoderoso, es sólo presidente de la FBF como lo fuimos nosotros y es mucho atrevimiento al mandarnos un número de cuenta y nos da un plazo fatal como si fuera un fiscal, ¿quién se cree para ponernos plazo? No jochee los petos porque nos va a encontrar”, finalizó Ribera.

La FBF dio plazo hasta el lunes 21 para los descargos que deben realizar los dirigentes Marco Ortega, Rolando López, Marco Peredo y Carlos Ribera. Las cartas notariadas que envió Salinas advierten que en caso de no haber ninguna respuesta iniciará acciones legales.

Fuente: https://www.paginasiete.bo