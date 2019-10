Temor en el barrio Cofadena de Montero tras jornada violenta

El miedo está presente en la población montereña ante la posibilidad de que los enfrentamientos de ayer, en el que murieron dos personas, puedan repetirse. Nada es normal en este municipio, donde los mercados están cerrados y se mantienen los bloqueos en el ingreso y salida de la zona urbana

Al menos tres viviendas fueron destruidas y quemadas por los manifestantes en el barrio Cofadena. Foto: Diego Jaramillo Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los vecinos del barrio Cofadena de Montero, donde la noche del miércoles se registraron enfrentamientos con el saldo de dos muertos y más de seis heridos, decidieron cerrar los pocos accesos al barrio con alambres de púas. EL DEBER hizo un recorrido por esta zona y constató que al menos tres casas fueron saqueadas y quemadas. Los vecinos sienten miedo después de que decenas de simpatizantes del MAS y bloqueadores que denuncian un ‘fraude electoral’ hubieran ingresado con petardos y piedras hasta las calles de su barrio, ubicado en la zona oeste de la doble vía que conecta Montero con Guabirá. Desde este punto los manifestantes ingresaron al barrio donde saquearon herramientas, electrodomésticos y muebles. Además, se pudo observar un grupo de personas que oraba en la calle por la pacificación en la zona. El presidente de la OTB de Cofadena, Máximo Flores, explicó que estuvieron por días sin salir de su barrio porque solo está conectado al resto de Montero por un puente que permanecía bloqueado. “Nos bloquearon por tres días, estábamos como secuestrados más de 870 familias que trabajamos en el mercado y de mototaxistas”, manifestó.

Los comerciantes de la avenida Barrientos, en inmediaciones del primer anillo de la zona este de Montero, cerraron sus comercios y salieron a las calles para pedir que los dejen trabajar. La gremialista Felicia Mita Zárate manifestó que no pertenecen a uno u otro bando y que viven de su trabajo diario. “Somos ciudadanos trabajadores. Una semana no he vendido. Aquí los compañeros piden trabajar para llevar el pan a sus hogares”, expresó.

Los principales mercados de Montero no atendieron hoy, porque existe temor de que los enfrentamientos de ayer se vuelvan a repetir. La sucursal de Hipermaxi en este municipio ayer fue saqueado y hoy estuvo cerrado bajo custodia policial.

Similar panorama se vive en el mercado Germán Moreno, donde también existen dos patrullas de la Policía. El mercado Villa Verde también estuvo cerrado, solo algunos comerciantes de carnes y verduras abrieron.

Santos Montes Fermín, dirigente gremial de la Asociación 15 de Noviembre y vecino de Cofadena, lamentó la situación que atraviesa Montero y responsabilizó al Comité Cívico por los destrozos que se puedan generar. “Somos pacifistas, queremos trabajar. Queremos vivir felices, no queremos confrontarnos. No vivimos de la política”, dijo.

