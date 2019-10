Tras entrevista a Mesa, internautas recuerdan a Oviedo por sus «gaffes» cuando fue miss Bolivia

La ex miss Bolivia y presentadora de la red televisiva Unitel Gabriela Oviedo fue cuestionada y respaldada al mismo tiempo en redes sociales por la forma en que entrevistó al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa.

Sobre todo fue criticada por la pregunta lanzada a Mesa en sentido de que si el haber sido vocero la demanda marítima influenció y le dio “popularidad” para su candidatura a la Presidencia.

A lo que el candidato respondió: “Las circunstancias Gabriela, tú lo sabes muy bien, me imagino que en tu vida también, ¿estarías sentada aquí haciendo la entrevista que estás haciendo, si no hubieras vivido un conjunto de circunstancias, como por ejemplo haber participado en un concurso internacional?, probablemente no, pero los hechos son lo que son”.

En redes sociales le recordarán a Oviedo que cuando fue Miss Bolivia hizo unas polémicas declaraciones en el concurso de Miss Universo 2004: En el occidente de Bolivia son “indios, gente pobre y de baja estatura” y las del oriente “son altos, blancos y saben hablar inglés”.

“Qué sabe de periodismo, si ella es la flamante ex miss que dijo «No somos como la gente de La Paz bajitos y morenitos Nosotros somos Altos Blancos Y hablamos ingles», comentó L.M. en Facebook.

Otro comentó: «Muy mal esta ex miss parecia que queria pelea con el candidato». «Es pues la señorita que habla inglés, la promotora de la otra Bolivia, de los altos rubios. Hay que refrescar la memoria», escribió P.G.

También hubo internautas que destacaron el nivel de la entrevista. “Excelente pregunta plateada y Excelente trabajo Gabriela 🖒 pregunta claves que no supo responder «Carlos Mesa «😂😂”, valoró A.C. en la red social Facebook.

“MESA SE LAS SABE TODAS😂 si hasta los chilenos pasaron figurillas en la entrevista que le hicieron. Para MESA los debates son pan comido👌”, escribió W.F.Ch.

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz