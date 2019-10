TSE remite a la UMSA ante un juez electoral por publicar encuesta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió ante un juez electoral a la Universidad Mayor de San Andrés por supuestas faltas electorales, después de que publicara los resultados de la segunda encuesta no autorizada de TuVotoCuenta. La difusión de esos resultados fue aprobada en el cabildo de La Paz del jueves.

“La Comisión de Análisis del TSE emitió tres denuncias por la posible comisión de faltas electorales en las que habrían incurrido la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y los medios estatales Bolivia TV y periódico Cambio”, dice un boletín publicado por el TSE en su página web, la noche del viernes.

Añade que “las denuncias que elaboró la Comisión de Análisis fueron remitidas a la oficina de Secretaría de Cámara de la entidad electoral para su remisión a los jueces electorales competentes, en el marco de lo que establece el Art. 235 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral”.

La UMSA y la Fundación Jubileo presentaron al TSE el jueves, antes del mediodía, toda la documentación con el soporte técnico del estudio de intención de voto. Hasta la tarde del viernes el organismo electoral no se pronunció para autorizar su publicación.

Según el informe del TSE, en la denuncia contra la UMSA, “la comisión refiere a que esta institución académica pretende ‘la difusión de los resultados de la prueba ALFA –Proyecto Cultura Política Electoral– Elecciones 2019, sin informar de manera clara y precisa cuál es la procedencia de los recursos económicos financieros que posibilitaron el ‘estudio de opinión’ que lleva adelante (del cual la prueba ALFA sólo es parte) y considerando que la explicación de que la Fundación Jubileo es quien financia el ‘estudio’, sin clarificar el origen, sea nacional o de cooperación internacional, de los recursos financieros”.

La alianza TuVotoCuenta informó el viernes que en el TSE indicaron que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral (Sifde) elevará recién el miércoles (16) el informe de la segunda encuesta a la Sala Plena, instancia que debe considerar el tema, según reporte de ANF. También se habría mencionado que, por el momento (viernes 13), no estaba previsto que se realice una reunión de sala plena extraordinaria.

De considerarse en sala plena la segunda encuesta de la UMSA y Jubileo el miércoles 16 de octubre, se produciría tres días después de vencido el plazo para la difusión de estudios de intención de voto, que concluye hoy domingo 13 de octubre en el país.

Ante esa situación, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, publicó el viernes 11 los resultados de la segunda encuesta de intención de voto en su cuenta de Twitter.

“Como lo expresamos ayer (el jueves) en el Cabildo (de La Paz), no nos vamos a someter a la censura de un Órgano Electoral completamente parcializado con el Gobierno. Por eso hacemos conocer a la población los resultados de la encuesta de #TuVotoCuenta que cumple a cabalidad los parámetros exigidos”, dijo Albarracín.

En este sentido –según el rector– ninguna de las dos encuestas que realizó la alianza TuVotoCuenta fueron publicadas de manera oficial porque el Órgano Electoral no las autorizó.

El 11 de septiembre, el TSE advirtió a la UMSA que no podía ser publicado el primer estudio por observaciones técnico legales, pese a las explicaciones, el Órgano no levantó el veto; mientras que en el segundo caso, el TSE no se pronunció.

La primera encuesta de la UMSA Jubileo fue observada por el TSE y la vocal electoral Lucy Cruz dijo en septiembre que se trataba de un estudio no válido y que corrían sanciones.

