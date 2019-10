Velódromo valluno no pasa al frente en primer récord

Los pergaminos y antecedentes con los que se presentaba la pista, calificada como una de las más veloces del globo y construida a 2.606 metros de altura, fueron la suerte de “anzuelo” que atrapó la atención (y la posterior decisión) de la norteamericana, también jurista y docente de derecho en su nación.

No obstante, la misión no se concretó. Le faltaron 720 metros para alcanzar la marca fijada por ella misma en agosto pasado, cuando pasó al frente en Aguascalientes, México, y 721 para superarla. Esta vez, Molly recorrió 46.360.

Pese a sus ganas, las cosas, a veces, no se dan. La atleta, de la categoría 45-49 años, lo entendió así: “No fue mi día. Uno no puede saber si será posible o no. No tuve tanta suerte”.

Consumada su presentación ante un público local que pronunció los aplausos en las vueltas finales, la experimentada deportista fue abordada por su esposo, quien atinó a darle ánimos.

Y Molly sigue de pie. Tratará hoy de ir en busca de la marca en los 2 mil metros, desafío de velocidad y no tanto de resistencia. Entrará en acción luego de las 14:00, en el velódromo de madera.

Antes, desde las 9:30, el colombiano Esteban Mejía, de 12 años, también apostará todo en procura del Récord de la Hora de su categoría. El nacido en el municipio cafetalero de Finlandia es una de las cartas en ascenso de su país. Luego de las 15:30 será el turno del norteamericano Jhon Mansell, quien ya se presentó, en agosto, en el velódromo Alfredo Morales Shaadi de Aguascalientes.

