Vigilias y protestas ciudadanas se instalan en todo Bolivia en rechazo al «fraude» electoral

Ciudadanos y en algunos casos simpatizantes de Comunidad Ciudadana (CC) instalaron vigilias y protestas en las nueve ciudades capitales de Bolivia, exigiendo transparencia en el cómputo de las elecciones generales de ayer, domingo, en medio de desconfianza y hechos de violencia.

La Paz

Las protestas en la ciudad de La Paz se iniciaron desde la mañana de este lunes, pero se tensionaron en la tarde, cuando se registraron enfrentamientos luego de que un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegara hasta las puertas del Hotel exRadisson, donde afines de Comunidad Ciudadana (CC) realizaban una vigilia al trabajo de TSE desde anoche.

La tensión entre ambas partes duró más de cuatro horas. Durante ese tiempo se registraron amagues de enfrentamientos en tres oportunidades. En uno de estos momentos, de acuerdo con un video difundido en redes sociales se observa que una mujer de pollera fue agredida.

Con el paso de las horas, los protestantes se lanzaban palos y botellas. Asimismo, algunos de los militantes de CC intentaron ingresar, de acuerdo con un reporte de Bolivisión. Por ello, la Policía gasificó al menos tres veces y reforzó la presencia militar en la avenida Arce; sin embargo, las protestas continuaron hasta esta noche.

En medio de la gasificación, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, fue herido con un golpe en la cabeza por una persona no identificada. En un video, que se difundió en redes sociales, se lo ve con sangre en el rostro.

«Nosotros hemos llamado a cabildo a exigir nuestros derechos, y recibí un gas en el rostro y alguien se acercó a quien no logré verlo y me dio un golpe a la cabeza seguramente queriendo causar mayor herida, bueno son los gajes del oficio. Quiero decirle al MAS que su dictadura no va durar y este pueblo que está aquí no se le va a permitir», dijo Albarracín, minutos después del hecho.

Pese a la protesta, dentro del hotel continuaba el cómputo oficial realizado por el TSE. Esta se desarrolló en medio de reclamos de los delegados que argumentaban que hubo fraude.

Las quejas se debieron a los nuevos datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que, tras 24 horas de paralización, mostraron una diferencia entre el MAS y CC de 10,14%. Ello descartaría la segunda vuelta, a diferencia de los primeros resultados del TREP

Sucre

Miles de manifestantes se movilizaron en la capital y se apostaron en las puertas del TED Chuquisaca, donde por las protestas se decidió suspender el cómputo.

La puerta del TED fue derribada y se prendió fuego a su ingreso.

Oruro

En Oruro, también se apersonaron hasta el TED varias personas, principalmente jóvenes. Según, el portal Doble impacto, este hecho se da luego de que se difundiera una convocatoria, vía redes sociales, paras hacer vigilia en defensa del voto.

Alrededor de las ocho y media de la noche manifestantes intentaron ingresar a las oficinas del tribunal. Por ese motivo, los efectivos policiales hicieron uso de gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

Cochabamba

Medios locales reportaron que un grupo de personas intentaron ingresar al campo ferial de Cochabamba, donde se hace el cómputo oficial de votos.

Según un reporte de radio centro Cochabamba, los manifestantes intentaron romper las varillas de ese lugar por lo que la Policía gasificó.

Antes de ello, la Policía evacuó el lugar y por ello se suspendió también el cómputo oficial de los votos.

Potosí

En la Villa Imperial se realizó una marcha en horas de la noche. En esta participaron decenas de personas que fueron convocadas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

«Democracia, sí; dictadura, no», era una de las consignas que gritaban los participantes de la marcha.

Esta movilización se da a horas de que el TED de Potosí aceptara paralizar el conteo de votos. Las protestas se dan porque se encontraron varias actas en una casa particular.

Por la noche, los manifestantes fueron gasificados.

Santa Cruz

La ciudadanía cruceña también se movilizó en la noche de este lunes y llegó hasta las instalaciones del TED para hacer vigilia.

Tarija

En la ciudad de Tarija también se registraron movilizaciones en instalaciones del TED, de donde se sacaron maletines electorales vacíos y papeletas marcadas.

Pando y Beni

De acuerdo a un reporte del periodista Israel Gutiérrez, en Pando también se realizan protestas en las puertas del TED. El mismo panorama, ocurre en Beni, donde a las 18:00 se registraron concentraciones para hacer vigilia al TED.

