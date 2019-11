200 barrios de El Alto no acatan paro y gremiales piden trabajar

Al menos 200 barrios y urbanizaciones de El Alto decidieron a través de una asamblea no acatar los llamados de dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para mantener el paro y los bloqueos. En La Paz, los gremiales tomaron el centro de la ciudad para exigir paz y que se acelere la convocatoria a las nuevas elecciones presidenciales.

Entre los barrios alteños que rechazan los bloqueos están: Tejada Triangular, 12 de Octubre (Barrio Minero), Villa Bolívar YKK y Complemento Rosas Pampa Sector 1. A la lista se suman Santa Rosa, Tejada Rectangular, Tejada Alpacoma, Bajo Villa Santiago I, entre otros.

“Todos queremos paz, queremos trabajar”, aseguró uno de los vecinos que participó en la reunión. Recalcó que no pertenecen a partidos políticos.

La asamblea vecinal se realizó en Obelisco de Villa Dolores, donde centenares de personas ratificaron que se sienten cansadas de los abusos de los dirigentes y exigieron mecanismos que les permitan trabajar.

Los vecinos también demandaron a la presidenta transitoria, Jeanine Añez, que cumpla su palabra y llame de forma inmediata a nuevas elecciones para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas ante la comprobación de fraude en las elecciones del 20 de octubre.

“Estamos en contra de la injusticia que se está cometiendo en El Alto. ¡No más bloqueos!, ¡no más bloqueos!”, gritaron molestos. Según los pobladores, las determinaciones de la asamblea de ayer responden al cabildo del fin de semana convocado por personas que defienden al MAS.

Gremiales demandan trabajar

En La Paz, los comerciantes minoristas salieron en una marcha por el centro de la urbe para pedir paz. El dirigente Zenón Yupanqui dijo que exigen que se convoque de inmediato a nuevas elecciones, ya que la actual situación afecta a su sector porque ya no tiene ingresos.

“Somos minoristas, no somos empresarios ni distribuidores. No somos culpables de lo que sucede. Nos culpan de especulación. Antes, la caja de tomate costaba entre 50 y 60 bolivianos. Hoy vale entre 280 y 300 bolivianos. Optamos por no salir a vender ante esos precios. Somos los más perjudicados”, declaró.

Yupanqui dijo que el sector también solicita paz para Bolivia. “Estamos muy preocupados por la situación que se vive en La Paz, queremos que de una vez se llame a elecciones y que tanto el Gobierno como los asambleístas del MAS depongan actitudes. Todos estamos siendo perjudicados, especialmente los gremiales porque nuestra mercadería está varada en los bloqueos”, sostuvo el dirigente.

“Paz para Bolivia”, “La pollera se respeta” y “La wiphala se respeta”, gritaban cientos de gremiales que salieron a las calles para exigir paz para la ciudad y el país. Todos llevaban banderas blancas y wiphalas. Mientras la marcha pacífica recorría las calles, recibía el aplauso de la gente.

“Nuestras compañeras que venden en las calles necesitan gas y alimentos”, aseguró Yupanqui. Sostuvo que también los gremiales son víctimas de saqueos. “Muchos deben amanecer cuidando sus puestos de venta”, comentó.

Los gremiales de El Alto anunciaron que mañana el sector saldrá a las calles para desbloquear porque se sienten perjudicados. “Empezaremos desde el miércoles con el desbloqueo. Somos más de medio millón y vivimos del día a día, necesitamos como mínimo 70 bolivianos para nuestra canasta familiar”, dijo el dirigente Antonio Siñani.

Recalcó que los gremiales también son víctimas de los saqueos y advirtió que no permitirán que los campesinos que llegaron de provincias destruyan los bienes de El Alto, como las escuelas, los puestos policiales y vías.

Pacientes piden paz

Con banderas blancas y vestidos de blanco, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares del Hospital de Clínicas se reunió en la puerta de la Unidad de Radioterapia y pidió paz.

“Sacamos un pronunciamiento con cuatro puntos. Pedimos que las personas que realizan bloqueos permitan pasar a los pacientes que se trasladan para sus tratamientos”, dijo ayer la secretaria de fiscalización de la organización, Susana Zuazo.

El sector solicitó además permitir el paso de las ambulancias. “El equipo de Cuidados Paliativos necesita trasladarse para atender a ocho enfermos que están en etapa terminal”, sostuvo.

Otra movilización que bajó de El Alto estuvo conformada por las juntas vecinales, artesanos y comunarios afines al MAS. La marcha intentó ingresar a plaza Murillo por la calle Mercado.

Los manifestantes retiraron algunas calaminas y fueron dispersados por la Policía con gases lacrimógenos. Los uniformados repusieron la barrera y los grupos se replegaron en la Plaza Mayor de San Francisco para luego desconcentrarse.

En su recorrido, algunos marchistas agredieron a la gente que no comulgaba con su ideología. En redes sociales se vio que rompieron los vidrios de un auto y agredieron con palos y chicotes a varias personas.

“A palos nadie me calla, si quieren convencerme, que sea con razones y no con palos, eso no es democracia”, gritó un transeúnte, mientras militantes del MAS se acercaban para golpearlo. “Este es el pueblo, este es el pueblo”, gritaban los simpatizantes del partido de Gobierno.

Página Siete / Luis Escobar y Verónica Zapana / La Paz