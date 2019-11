A la cárcel chófer que agredió a ciclista en Cochabamba

Cochabamba.- El chófer, Wilder Acosta Villarroel, que agredió a un joven ciclista en la puerta de su condominio, ubicado en el municipio de Tiquipaya fue enviado a la cárcel de “San Pablo” de Quillacollo con detención preventiva, de acuerdo a determinación del juez.

El conductor está acusado por lesiones graves y gravísimas, recordemos que el hecho ocurrió este lunes, cuando un grupo de conductores que pasaban por la avenida Ecológica, arremetieron contra el joven que llegada a su casa en bicicleta.

El Ministerio Público señaló que iniciarán todas las investigaciones, para dar con los demás responsables de la brutal agresión. Según relato de la víctima, retornaba a su domicilio después de comprar leche y fue acorralado porla turba enardecida que lo golpeó con piedras y palos.

“Llegando a la casa, en las imágenes se ve que fui acorralado, la gente me empieza a lanzar piedras, recibo todo tipo de palazos, traté de defenderme, pero no podía hacer nada, eran más de 50 personas, sólo no podía hacer nada” relató.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Tanta fue la ira de los movilizados, que llegaron a destrozar las cámaras de seguridad. El ciclista agredido fue trasladado a un Centro Hospitalario, donde será sometido a una cirugía en el brazo izquierdo, además presenta heridas y contusiones en todo el cuerpo. “La intolerancia que hay por parte de la gente realmente nos muestra que necesitamos que la situación cambie, esto me sucedió llegando a mi casa, podría pasarle a cualquiera (…) El

hecho es que no puede suceder este tipo de cosas”, añadió

Fuente: Red Uno