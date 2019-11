Abuela y nietos comieron pasteles envenenados

Cochabamba.– Toda una tragedia familiar se vivió en la zona de Sivingani, al sur de la ciudad, una mujer de 76 años que vivía sola, por descuido usó raticida cuando preparaba pasteles, consumió lo que había hecho y falleció.

Su hijo y nuera encontraron el cuerpo sin vida dentro de la habitación, aterrados con el hecho pidieron ayuda a los vecinos para sacarla.

“Alzamos una colcha y como estaba caliente todavía, con mi esposo pensamos que podría seguir respirando (…) La sacamos por la pared de los vecinos, pues la casa estaba cerrada, declaró la nuera.

La pareja llevó sin saber el resto de los pasteles a su domicilio, los dejaron en la cocina, al alcance de sus hijos, quienes los consumieron, sin saber que tenían raticida. Adamaris (13) y Adrián (4) comenzaron a convulsionar.

Cuando la madre los encontró botaban espuma por la boca, el niño de 4 años sería el más afectado debido a que consumió una pieza completa del pastel.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Llegué y le dije a mi hija que has comido, mi niña me dijo ‘sólo hemos comido esos pasteles que has traído’, suponemos que es eso porque el doctor los revisó y no ha dicho que contenía raticida”, relató llorando la madre.

Fuente: Red Uno