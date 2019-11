Ahora, Camacho sugiere sustituir a Evo Morales con una magistrada del Tribunal de Justicia

Por segundo día consecutivo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, arremetió contra el presidente Evo Morales, de quien sugirió que será sustituido por una decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Vamos a iniciar el tercer día de paro (sic) y no pensamos irnos con las manos vacías. Con la carta (de renuncia) de él (Morales) y de toda la sucesión constitucional; no queremos a García Linera, no queremos a los presidentes del Senado y de Diputados. Queremos que asuma, como tiene que ser, la decana de Tarija de la Corte Suprema (ndR: María Cristina Díaz Sosa), la única que no es masista”, arengó.

Camacho no se quedó conforme con la conminatoria que emitió el sábado, cuando dijo que Morales tiene 48 horas para renunciar y prometió que será su “punto final” este lunes, a las 19.00. Este sábado, en otra concentración masiva en el Cristo Redentor de Santa Cruz, una vez más insistió en la renuncia del mandatario.

Con preparativos para otro mitin previsto para este lunes, para el que se estaba instalando una tarima en toda la jornada de domingo, el dirigente cívico comenzó a contar las horas para el plazo final. “Nosotros vamos a sacarlo con la fe en Dios y con un pueblo movilizado en las calles sin una sola bala. Tiene todavía 21 horas para salir por la puerta, con dignidad, y no como salió otro presidente por la ventana”, afirmó.

“Tiene 21 horas para pensar, y no subestime a un pueblo con fe”, arengó Camacho.

El dirigente cívico apareció en la escena pública en pleno incendio de la Chiquitanía, para el que movilizó a simpatizantes. Una de las decisiones más polémicas que impulso fue la expulsión de colonos del área de desastre en los bosques secos del departamento de Santa Cruz.

“Es cuestión de días para este Cristo (Redentor, en Santa Cruz) vuelva a Palacio”, dijo al final de su discurso.

