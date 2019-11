Ahora, Evo anuncia que retira su candidatura pero pide concluir su mandato

Tras perder los papeles en una entrevista con la BBC en la que afirmó tener “todo el derecho” de participar como candidato en unas nuevas elecciones, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy en una conversación con Al Jazeera que retira su candidatura, aunque pide volver para completar su mandato.

«No sé por qué están asustados con Evo, no quieren que participe (en las elecciones), está bien, todo por la vida, por la democracia. Retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato, ¿se entiende?”, afirmó Morales en una entrevista con el canal catarí de televisión Al Jazeera.

Estas declaraciones se producen luego de que el sábado Morales le dijera a la BBC desde su exilio en México que tiene “todo el derecho” de participar como candidato en los comicios que se celebrarán próximamente y para los que aún no hay una fecha prevista.

“Tengo todo el derecho de participar en las elecciones, pero dicen no Evo, no Evo. ¿Por qué tienen miedo a Evo?”, cuestionó entonces Morales en una entrevista con el periodista de la BBC, Gerardo Lissardy, a quien aseguró no tener fecha para volver a Bolivia, aunque insinuó hacerlo “en cualquier momento”.

“Voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a todos tus seguidores y a ti. Te voy a combatir desde Bolivia”, fue la amenaza de Morales a Lissardy, ante quien perdió los papeles en varias ocasiones y a quien acusó de defender a la derecha.

Pero en conversación con Al Jazeera, un Morales más relajado cedió hoy ante una posible candidatura y dijo estar buscando una forma legal de volver al país para concluir su mandato y “estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe”.

“Déjenme volver y terminar mi mandato”, pidió Morales. “No puedo estar fuera del país. Estoy acostumbrado a estar con la gente como líder sindical y como presidente, a hacer mi trabajo”, sostuvo.

El sábado, Morales desató la polémica cuando dijo al periodista de la BBC que en una conferencia de prensa brindada la mañana del domingo 10 de noviembre, antes de su renuncia, él iba a convocar a nuevas elecciones “sin Evo Morales”.

Sin embargo, la Unidad de Análisis de la carrera de Ciencias de la Comunicación verificó ayer que la declaración del expresidente de Bolivia es falsa.

