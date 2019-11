Añez llama a la pacificación: «No aceptaré otra salida que no sean las elecciones democráticas»

miércoles, 13 de noviembre de 2019 · 14:45

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete/La Paz

«No aceptaré otra salida que no sean las elecciones democráticas», señaló la Presidenta Jeanine Añez, en su primer mensaje a la nación. Manifestó que su labor es la de restuir la paz y llamar a nuevos comicios lo antes posible.

«Mi misión es llamar, tal como lo estable la Constitución, a unas elecciones limpias y transparentes con todos los actores políticos que cumplan con lo necesario lo más antes posible», señaló Añez.

Llamó a todos los sectores movilizados a ser parte de una transición pacífica y de reconstrucción de una Bolivia diversa y unida. «Un pueblo no son los líderes sino su gente», dijo.

La mandataria llamó a todos los empleados públicos a volver a sus funciones para la normalización de los servicios y actividades públicas. Manifestó que todos los cargos públicos deberán ponerse, sin excepción, a disposición del nuevo Gobierno.

Aseguró que harán gestiones para que vuelvan los “hermanos que están en el exilio político. No permitiré que se repita la persecución con ningún boliviano”, dijo.

«Hoy comienza una ruta democrática para reponer la legalidad. He encomendado a la Policía y a las Fuerzas Armadas que garanticen la pacificación del país. Ha llegado la hora de reencontraron y acabar la confrontación. No consentiremos los enfrentamientos entre hermanos y garantizamos los derechos de todos los ciudadanos», afirmó.