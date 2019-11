Añez llama a levantar el cerco a La Paz y pide que la dejen gobernar “un corto tiempo”

La presidente del Estado, Jeanine Añez, calificó hoy de “muy difíciles” los primeros 120 días de su Gobierno transitorio y pidió a los sectores movilizados del país que le permitan gobernar durante un “corto tiempo”.

En un breve contacto con la prensa, Añez llamó a que se levante el cerco a la ciudad de La Paz y se permita, sobre todo, el paso de combustibles a la Sede de Gobierno.

“Es posible castigar a la ciudad de La Paz con un cerco que, desde todo punto de vista, es innecesario. Déjennos gobernar por este tiempo que será corto (…) Los paceños no merecen un bloqueo que haya para que no se pueda bajar combustible. No es que haya desabastecimiento por falta de combustible o por falta de gas, lo que sí hay es un desabastecimiento porque no permiten el paso de los hidrocarburos y nos está perjudicando a todos”, sostuvo.